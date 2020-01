Sivert Wiig leter etter svar

Langrennssesongen har så langt vært en skuffelse for Sivert Wiig. I tiden som kommer skal det jaktes på gode svar.

Sivert Wiig hadde høyere ambisjoner enn kvartfinalen på sprinten. Foto: Terje Pedersen

Fredag ble Gjesdal-løperen utslått i kvartfinalen under NM-sprinten på Konnerud. Det var ikke godt nok til å innfri den ambisiøse 22-åringens ambisjoner.

–Jeg hadde mål om å komme lenger enn til kvartfinalen. Sånn sett er jeg skuffet. På en maksdag hadde jeg håpet å kunne være med og kjempe om finaleplass, men der er jeg ikke ennå, sukket Wiig til Aftenbladet etterpå.

–Jeg følte meg ikke noe særlig pigg. Det var småseigt hele veien, tilføyde han.

Følelsen han gikk med etter NM-sprinten var ikke ulik den han har kjent på tidligere denne sesongen. Så langt har det ikke løsnet, og Wiig legger ikke skjul på at vinteren har vært en skuffelse.

-Ja, jeg synes egentlig det. Jeg føler ikke jeg har utviklet meg noe siden i fjor, sa Gjesdal-løperen.

Treningstrøbbel

Fraværet av toppformen ser han i sammenheng med det treningsarbeidet som ble gjort i forkant av sesongen.

-Jeg har slitt med å finne riktig treningsmetode. Jeg føler ikke helt jeg responderer på noen ting, egentlig. Vi har prøvd mye forskjellig og må evaluere og se hvordan vi nå skal fortsette, sa han.

– Frustrerende?

– Det er veldig frustrerende å ikke vite hvordan jeg skal trene for å ta det neste steget.

– Nå må du på jakt etter svar?

–Ja, det må jeg. Jeg må finne de rette treningsmetodene, for motivasjonen er det ingenting å utsette på, smilte Wiig.

Sykdom

Foran inneværende tok han grep i treningshverdagen i håp om at det skulle slå positivt ut. Det har altså ikke gitt de ønskede resultatene så langt.

–Jeg må kanskje begynne å trene litt hardere, sånn jeg gjorde før. Nå må jeg uansett diskutere med treneren min, og se hva jeg skal fokusere på inn mot neste sesong, sa 22-åringen fredag.

Med til historien hører det også at to ubeleilige sykdomsperioder har bidratt til at sesongen ikke ble som han ønsket. Blant annet har han gått glipp av alle de tre klassiske sprintene han hadde blinket seg ut.

Nettopp klassisk sprint har vært Gjesdal-løperens favorittøvelse de siste sesongene. Der har han vist at han kan matche de aller beste på gode dager.

Nå handler det om å få noen gode opplevelser i siste halvdel av inneværende sesong.

Sensasjonsmannen Ansgar Evensen vant fredagens NM-sprint på Konnerud foran Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar.

