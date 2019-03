Nora Mørk gjør comeback

FREDRIKSTAD/OSLO: – Nora skal spille noen minutter i hver omgang, først og fremst i angrep. Hun starter kampen.

Det bekrefter Wenche Stensrud, som er landslagstrener for jentenes rekruttlandslag i håndball, før dagens kamp.

Rekruttlaget spiller treningskamp mot eliteserielaget Fredrikstad, kampen startet klokken 16.00 fredag ettermiddag.

Da fikk Nora Mørk spille sin første håndballkamp på 411 dager. Forrige kamp Mørk spilte var mot danske Nykøbing, hjemme for Györ i Mesterligaen. Det var i februar 2018.

Trent i Oslo

Det var mot slutten av den kampen Mørk røk korsbåndet, da hun skulle lande etter å ha scoret. I fjor høst var hun på vei tilbake på håndballbanen, men fikk et tilbakefall og måtte operere menisken.

– Nora har trent sammen med oss i Oslo siden vi samlet oss på onsdag. Hun har fått testet seg hos oss, sier Stensrud, som legger til at det er gledelig å ha Mørk med på rekruttsamling:

– Hun er med oss for å få håndballtrening nå som det er samling med landslagene. Hun tilfører en erfaring og masse energi til spillergruppen vår, noe som er veldig fint, sier hun.

– Hvor lyst har hun til å spille kampen deres mot Fredrikstad?

– Hun elsker håndball og er veldig lysten på å spille, svarer Stensrud.

Treningskampen mot Fredrikstad er den eneste kampen rekruttlandslaget skal spille under samlingen i Oslo.

– Vi prøvde å få til en kamp til på søndag, men det lot seg ikke gjøre. Så Nora reiser hjem til Györ på søndag, fortalte Stensrud før kampen.

– Har vært klarert for spill i to uker

Norges landslagssjef for håndballjentene, Thorir Hergeirsson, var med på avgjørelsen om å la Mørk være med rekruttlandslaget på samling.

– Nora har vært i full trening en stund nå. Ettersom de fleste Györ-spillerne er på landslagsoppdrag, og hun er hjemme i Norge, så vi på det som en fin mulighet til å være med dem å trene, sier Hergeirsson.

Han avslører at Mørk har vært kampklar i to uker, riktignok med begrenset spilletid.

– Hun har vært klarert for 10–15 minutters spill i kamp i to uker nå. Men siden Györ har så mange gode spillere, har hun ikke spilt enda, sier landslagssjefen, som også bekrefter at Mørk skal spille mot Fredrikstad:

– Hun er klar for oppvarming og 10 minutters spill i dag, sier han.