Her gjør Nora Mørk comeback: - Helt surrealistisk

FREDRIKSTAD/OSLO: - Det er nesten vanskelig å sette ord på hvordan dette føles. Helt surrealistisk. Jeg har ventet så utrolig lenge på dette, sier Nora Mørk til Aftenposten.

Planen var å holde det halv-hemmelig. Norges Håndballforbund ønsket minst mulig oppstyr da stjernespilleren deres, 27 år gamle Nora Mørk, endelig skulle tilbake på banen igjen.

Selv antydet Mørk at noe stort var på gang fredag formiddag – på sin egen Instastory. Hun la ut et bilde av friske roser og tulipaner, med teksten: «Fordi det er en spesiell dag.»

Det var 411 dager siden sist hun spilte sin siste håndballkamp.

– Det føltes veldig bra. Kroppen slapp helskinnet fra det. Alt kjentes fint, sier Mørk.

– Du kjenner kroppen din godt. Hvor lang tid tar det før du er helt der du vil være?

– Jeg har veldig mye ball i meg, så det tror jeg ikke er lenge til. Nå har jeg hatt en fin uke i Oslo, og så gleder jeg meg til å reise til Győr og få på meg den grønne drakten igjen, sier Nora Mørk, som skifter klubb til sommeren. Da blir Bucuresti i Romania hennes nye hjemby.

Nora Mørk skadet korsbåndet da Győr, den ungarske klubben hennes, møtte danske Nykøbing på hjemmebane i februar i fjor.

Veien tilbake har vært lang og periodevis full av ikke så veldig oppbyggelige tanker. I et stort intervju med A-magasinet 8. mars, sa hun:

– Som håndballspilleren Nora Mørk har jeg masse selvtillit og energi. Jeg er ikke redd for å drite meg ut. Men nå er jeg bare en håndballspiller som ikke har vært på banen på over ett år. Det er vanskelig. Jeg blir en annen person og har nesten glemt hvem jeg er.

Nora Mørk hadde egentlig siktet seg inn på å gjøre comeback 8. mars-helgen, men måtte vente litt. Da hun først fikk lov, skjedde det i Norges landslagsdrakt, i Kongstenhallen i Fredrikstad. Ikke for det aller beste landslaget, men for rekruttlandslaget. Landets nest beste håndballdamer møtte Fredrikstad, som er nummer 5 i eliteserien.

Etterpå fleipet Mørk med at hun må være en av få som har debutert for rekruttlandslaget for å gjøre comeback.

Mørk satte seg raskt i respekt, scoret mål, satte flere straffekast og signaliserte med alt hun har av kroppsspråk hvor godt dette føltes.

Da kampen var over, kom tvillingsøsteren Thea Mørk ut på banen og ga Nora flere klemmer. Thea la opp i fjor etter nok en alvorlig kneskade.

Trent i Oslo

I fjor høst var Nora Mørk på vei tilbake på håndballbanen, men fikk et tilbakefall og måtte operere menisken. Meniskskader kan være en grei affære, men 27-åringen måtte sy sin. Derfor gikk månedene.

– Nora har trent sammen med oss i Oslo siden vi samlet oss på onsdag. Hun har fått testet seg hos oss, sier Stensrud, som legger til at det er gledelig å ha Mørk med på rekruttsamling:

– Hun er med oss for å få håndballtrening nå som det er samling med landslagene. Hun tilfører en erfaring og masse energi til spillergruppen vår, noe som er veldig fint, sier hun.

– Hvor lyst har hun til å spille kampen deres mot Fredrikstad?

– Hun elsker håndball og er veldig lysten på å spille, svarer Stensrud.

Treningskampen mot Fredrikstad er den eneste kampen rekruttlandslaget skal spille under samlingen i Oslo.

– Vi prøvde å få til en kamp til på søndag, men det lot seg ikke gjøre. Så Nora reiser hjem til Györ på søndag, fortalte Stensrud før kampen.

– Har vært klarert for spill i to uker

Norges landslagssjef for håndballjentene, Thorir Hergeirsson, var med på avgjørelsen om å la Mørk være med rekruttlandslaget på samling.

– Nora har vært i full trening en stund nå. Ettersom de fleste Györ-spillerne er på landslagsoppdrag, og hun er hjemme i Norge, så vi på det som en fin mulighet til å være med dem å trene, sier Hergeirsson.

Han avslører at Mørk har vært kampklar i to uker, riktignok med begrenset spilletid.

– Hun har vært klarert for 10–15 minutters spill i kamp i to uker nå. Men siden Györ har så mange gode spillere, har hun ikke spilt ennå, sier landslagssjefen, som også bekrefter at Mørk skal spille mot Fredrikstad:

Norge vant kampen 27–24.