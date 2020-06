«Norske» Chelsea kåret til engelsk ligamester i fotball for kvinner

Maren Mjelde, Guro Reiten og Maria Thorisdottir kan juble for seriegull etter at Chelsea ble kåret til seriemester. Superligaen ble avsluttet forrige uke.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Maren Mjelde og Chelsea er kåret til vinner av den engelske superligaen 2019/20. Foto: John Walton / PA / AP / NTB scanpix

NTB

Fredag bekreftet Englands fotballforbund (FA) at kvinnenes superliga og mesterskapsserie skal avgjøres på poengsnitt.

Det innebærer at Chelsea kan juble for sin tredje superligatittel. Liverpool rykker ned, mens Aston Villa kan juble for opprykk.

Reiten signerte for blåtrøyene før sesongen og fikk kronet den med gull i serien og ligacup. Hun fikk totalt 21 kamper i debutsesongen, mens skadeplagede Thorisdottir måtte ta til takke med åtte. Mjelde noterte seg for 19 kamper.

Hva som skjer med FA-cupen, gjenstår å se. Chelsea skulle etter planen møte Everton i kvartfinalen.

Les også To norske på årets lag i England

Norsk trio reddet fra nedrykk

Manchester City ender på 2.-plass, noe som innebærer mesterligaplass – i likhet med Chelsea – kommende sesong. City ledet ligaen med ett poeng foran Chelsea, men hadde én kamp mer spilt enn London-laget.

Siden resultatene på nivå tre og nedover er blitt kansellert, rykker ingen lag ned fra nivå to. Det er godt nytt for tabelljumbo Charlton, som har den norske trioen Sara Eggesvik, Pernille Gardien og Lisa Eide i troppen.

Tre forslag

Etter at superligaen ble avsluttet med umiddelbar virkning forrige mandag, har tre forslag vært skissert. Ifølge Sky Sports var ett forslag å annullere sesongen. De to andre var at sesongen ble avgjort på poengsnitt. Forskjellen mellom de to var om nedrykk skulle gjennomføres.

Det har ikke vært spilt superligafotball i England siden 23. februar som følge av koronavirusutbruddet. Det gjensto seks fulle serierunder, men lagene har spilt ulikt antall kamper.