I høst begynte Vålerenga-kapteinen å studere i frykt for at karrieren var over. Ved nyttår kom vendepunktet.

En alvorlig kneskade fikk Jonatan Tollås Nation (30) til å tenke på livet etter fotballen. Nå er han tilbake for fullt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jonatan Tollås Nation (30) takker supporterne etter 0–3-tapet for Lillestrøm 25. mai i fjor. Det ble hans siste opptreden i en tellende kamp for Vålerenga på 389 dager. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Da Nation tirsdag 16. juni gikk ut på Sarpsborg stadion med Vålerengas kapteinsbind rundt armen, var det til hans første offisielle opptreden for Vålerenga på godt over et år.

Noe av skylden for at det har gått så lang tid, er selvsagt den utsatte seriestarten som følge av koronapandemien. Men hovedårsaken var en kneskade han pådro seg i fjor vår.

Hans siste opptreden i 2019 var i 0–3-tapet for erkerival Lillestrøm så tidlig som 25. mai.

– Det var fantastisk. Det har gått lang tid, og jeg har brukt mange timer på treningsstudio for å komme dit jeg er i dag. Det har gitt tellende resultat. Det var en liten utløsning, sier ålesunderen som lørdag møter nettopp Aalesund.

Les også Vålerenga-juvelen forfulgt av ekstreme smerter i to år: – Jeg tenker hver gang at «dette går ikke lenger»

Fakta Jonatan Tollås Nation Født: 1. juli 1990 (alder 30 år) Fra: Ålesund Klubb: Vålerenga (Kaptein) Posisjon: Midtstopper Antall kamper for VIF: 115 Antall mål for VIF: 6 Tidligere klubber: Aalesund

Var usikker på fremtiden

Årsaken til Nations lange skadefravær var en slitasje i knebrusken. Slitasjen oppsto på grunn av to løse «biter» i kneet som irriterte på brusken. I flere måneder forsøkte han å bli frisk uten å bli operert, men i slutten av august måtte han til slutt legge seg under kniven for å fjerne de løse bitene.

– Nesten alle fotballspillere har små slitasjeskader som ikke er noe problem. Jeg tror de fleste i Eliteserien har det uten å merke til det. Men de løse bitene gjorde at det ikke var mulig å spille, forklarer han.

30-åringen innrømmer at skaden var såpass alvorlig at han fryktet fotballkarrieren var over lenge før han selv følte seg klar for å legge skoene på hyllen.

– Ja, det var ingen tvil om det. I lang tid etter operasjonen følte jeg meg ganske sjanseløs og slet med å gjøre mange av de samme øvelsene som man ellers ikke engang trenger å tenke på, forteller han.

Les også Tollås Nation på utgående kontrakt: Dette sier han om en AaFK-retur

Jonatan Tollås Nation er årets Vålerenga-kaptein. Det ble han bare litt over et halvt år etter at han var usikker på om fotballkarrieren kunne fortsette. Foto: Christoffer Andersen/ NTB scanpix

Begynte å studere

Derfor begynte han å tenke på hva han ønsker å gjøre når fotballkarrieren en gang er over. Der og da føltes den dagen nærmere enn noen gang.

I 2013 startet han på studier i Ålesund, men fikk aldri fullført. I høst pusset han støv av gamle lærebøker.

– Jeg søkte meg raskt inn på studier i fjor høst. Jeg har ikke mer enn 5–6 gode år nå uansett, så det er jo uansett positivt. Men nå fikk jeg en grunn til å begynne igjen. Det var nok først og fremst fordi jeg så at det kunne gå ordentlig galt, forteller Nation.

Ved Høyskolen Kristiania tok han fredag semesterets siste eksamen i sitt første år på veien mot en bachelorgrad i administrasjon og ledelse.

Les også Vålerenga slo tilbake etter kontroversiell straffesituasjon: – Kan ikke begripe det

Jonatan Tollås Nation har startet å studere Administrasjon og ledelse ved Høyskolen Kristiania. Det krever femti prosent oppmøte på skolen, resten gjør han hjemme over nettet. Foto: Annika Byrde/NTB scanpix

Vendepunktet

Etter operasjonen i august brukte Nation mye tid hos fysioterapeuter på Olympiatoppen. Men det skulle gå månedsvis før han selv følte at han fortsatt hadde en fremtid som fotballspiller.

For da Vålerenga-kapteinen forsøkte å løpe eller jogge, så gjorde det vondt. Etter mange meter på tredemøllen var smertene endelig borte da kalenderåret 2020 kom. Siden har pilen mer eller mindre pekt en retning.

– I dag er det hundre prosent. Det er klart at plutselig kan det komme tilbake på et eller annet tidspunkt. Jeg har både hatt ganske griseflaks og lagt ned jobben som må til. Det må litt «x-faktor» til når sånne skader dukker opp.

Før sesongstart har Nation av eksperter blitt pekt ut som en av de viktigste enkeltspillerne i et lag, men det har også blitt satt spørsmålstegn til om kroppen hans vil tåle hardkjøret som venter denne sesongen. Det har trigget Nation.

– Jeg håper og tror at jeg skal stå distansen. Hvis treneren vil bruke meg i alle kampene, så vil jeg være tilgjengelig til det. Det skal mer enn en slitasjeskade i kneet til for å avskrive meg. Bank i bordet!

Fakta Vålerenga i Eliteserien 2020 16. juni: Sarpsborg 08 – Vålerenga (0–1) 21. juni: Vålerenga – Stabæk (2–2) 24. juni: Odd – Vålerenga (4–1) 27. juni: Vålerenga – Viking (2–1) 1. juli: Rosenborg – Vålerenga (1–1)

Vålerenga har tatt 7 av 9 poeng i kampene Nation har spilt i år. På hans egen 30-årsdag ble det 1–1 mot Rosenborg på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

– En komplett midtstopper

– Han er en veldig god spiller, og en veldig bra ledertype. Han har kvaliteter både på offensive og defensive dødballer. Han er en komplett midtstopper når han er i toppslag. Jeg vil si at det er en av de sterkere stopperne i Eliteserien, roser Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo forteller at det har vært en tålmodig prosess for å få Jonatan Tollås Nation tilbake på fotballbanen. Foto: Stein J. Bjørge

Men Fagermo er også klar over kapteinens skadehistorikk. I poengtapene mot Stabæk og Odd var Nation ute av Vålerenga-troppen. Forklaringen var stivhet etter serieåpningen.

– Det er en mann vi kommer til å bytte hvis det trengs, svarer Fagermo på spørsmål om han våger å bruke Nation i to kamper i uken.

Mot Viking var Nation tilbake. Det endte med Vålerengas andre seier i Eliteserien 2020.