Sané bekreftet klar for Bayern München

Manchester City-spiller Leroy Sané har signert for Bayern München. Han har vært ryktet til den tyske storklubben en god stund.

Leroy Sané har signert for Bayern München. Foto: Jon Super / AP / NTB scanpix

NTB

Fredag ble overgangen fullført. Sané forlater dermed Manchester City etter fire år i klubben. Overgangssummen er på rundt 650 millioner kroner.

24-åringen har skrevet under en kontrakt til 2025 og ser fram til å spille for de tyske gigantene.

– Bayern er en god klubb med store målsettinger, og disse målsettingene passer meg. Jeg ser fram til den nye utfordring og kan ikke vente med å begynne å trene med laget, sier Sane til klubbens nettsted

– Vil styrke laget

Allerede neste uke begynner tyskeren oppkjøringen i München fram mot kommende sesong.

– Jeg vil vinne så mange trofeer som mulig med Bayern, og mesterligatrofeet er topprioritet, sier den tidligere City-spilleren.

Styremedlem Hasan Salihamidzic er kjempefornøyd med nysigneringen og tror han kommer til å passe godt inn i laget.

– Leroy er en som utgjør en forskjell og vil styrket laget vårt med sine kvaliteter, sier Salihamidzic.

Skuffet Guardiola

Manchester Citys manager Pep Guardiola varslet forrige uke at den lynraske vingen ønsket seg vekk fra Manchester og at han nektet å skrive under ny kontrakt.

Sanés avtale utløp opprinnelig neste sommer.

– Han kommer til å få et nytt kapittel hos en fantastisk klubb. Han ønsket å dra. Alle har sitt eget liv, og han bestemte seg for å dra videre, sa Guardiola på en pressekonferanse før torsdagens kamp mot Liverpool.

Tyskeren har vært skadd i nesten hele inneværende Premier League-sesong, men var delaktig i at Manchester City kunne løfte hele tre engelske trofeer i fjor.

– Jeg ville ha elsket det om han ble, men han tror at han blir bedre og lykkeligere der, sa City-manageren.