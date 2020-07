Scoret sitt første mål for Real Madrid - nå er klubben kun én seier unna ligagullet

Etter mandagens seier over Granada er Real Madrid bare én seier unna La Liga-tittelen. En fransk duo ordnet seieren for Madrid-laget på bortebane.

Ferland Mendy scoret sitt første mål for Real Madrid mandag. Foto: JON NAZCA / Reuters

NTB

GRANADA - REAL MADRID 1–2

For Real Madrid svarte Barcelona etter katalanernes 1-0-seier over Valladolid på lørdag. Det betyr at Madrid-laget fortsatt er fire poeng foran Barcelona med to kamper igjen.

Neste runde spilles torsdag. Real Madrid møter Villarreal hjemme, mens Osasuna reiser til Camp Nou.

Da kan Real Madrid vinne klubbens første ligatittel på tre år. Ligatittelen sikres enten ved Real Madrid-seier eller Barcelona-tap, uavhengig av hvordan det går med Real Madrid.

Karim Benzema scoret igjen mandag. Foto: Jose Breton / AP / NTB scanpix.

Fransk dobbel

Real Madrids Ferland Mendy satte inn kampens første mål mandag i Granada etter ti minutter. Backen fikk ballen på 30 meter, dro seg inn i Granada-boksen og hamret inn 1-0 opp i nettaket. Scoringen var backens første for klubben.

Karim Benzema scoret de grønnkleddes andre like etter. Han plasserte ballen lekkert i lengste hjørne med en knallhard avslutning fra åtte-ni meter.

Det var franskmannens 19. mål denne sesongen. Kun Lionel Messi med 22 er foran.

Real Madrid-spillerne feirer Ferland Mendys 1-0-scoring. Foto: Jose Breton / AP / NTB scanpix.

Redning strek og Granada-press

Så slapp Thibaut Courtois inn sitt første mål på fem kamper. Darwin Machis var iskald alene med den belgiske sisteskansen og reduserte til 1-2 fem minutter ut i den andre omgangen.

Sergio Ramos reddet på streken på tampen og Courtois vartet opp med flere kvalifiserte redninger, men de grønnkledde holdt unna og tok tre meget viktige poeng.

Seieren gjør at Madrid-laget har vunnet ni av ni etter at fotballen startet opp igjen i Spania i midten av juni.