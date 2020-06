Da Helle Tuxen (18) endelig fikk stupe igjen, merket hun at alt ikke var som før: – Det var litt skummelt

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fra alle landets svømmehaller ble stengt og til Helle Tuxen endelig sto ytterst på stupebrettet, klar for å ta sats igjen, gikk det 76 dager.

1824 timer uten ett eneste stup er lenge for ei som har vært vant til å stupe hver eneste dag.

Følelsene som strømmet gjennom kroppen hennes da hun så ned mot det klare, blå bassengvannet var ikke bare entusiasme og glede.

– For å være helt ærlig så var det litt skummelt å begynne å stupe igjen, sier 18-åringen som er Norges mestvinnende junior på jentesiden gjennom tidene med sine 21 gull totalt.

Men nærmere tre måneder uten ett eneste stup har ført til at den erfarne stuperen nå hopper fra det hun beskriver som «babyhøyder». Ti-meteren har hun fortsatt ikke tatt sats fra.

– Jeg må ta det meter for meter, sier hun.

Tuxen har ikke kjent på frykt fra stupebrettet tidligere. Foto: Pål Christensen

Tørrtrening

For stuperen fra Randaberg, som har vært vant til å nesten være mer i vann enn på land i flere år, har de siste tre månedene vært svært spesielle. Det eneste som var som normalt for den hardtsatsende stuperen var treningsmengden.

Stupebrett og svømmehall ble byttet ut med trening på land. Istedenfor å hoppe fra stupebrettet, hoppet hun opp trapper. Og saltoene øvde hun på hjemme i sin egen hage.

Helle Tuxen øvde på saltoer hjemme i sin egen hage da alle svømmehaller i landet var stengt. Foto: Privat

1. juni åpnet svømmehallene for organisert trening igjen.

– Hvordan var det å begynne å stupe igjen?

– Det var veldig rart. Alt føltes veldig tungt og jeg brukte mye energi på å huske hva jeg skulle gjøre. Jeg syntes det var skummelt, sier hun.

Helle Tuxen er tidenes mestvinnende junior i stuping med til sammen 21 gull. Foto: Pål Christensen

Tuxen sier at det kommer til å ta tid før hun er tilbake på det nivået hun var før landet ble stengt ned, men målet er å ta seg til et enda høyere nivå enn hun var før pandemien endret alt. Ambisjonene er de samme som før.

– Jeg vil delta i OL neste sommer, sier hun.

Erik Årsland Gidskehaug (svømmer):

Erik Årsland Gidskehaug fryktet belastningsskader da han måtte trene på land istedenfor i vann. Foto: Svein Hagen

– Jeg tror det går an å komme styrket ut av dette på sikt. Treningen jeg har gjort på land og de rammene jeg har klart å bygge rundt, samt motivasjonen jeg fikk da alt ble tatt fra meg, tror jeg på sikt kan være utelukkende positivt, sier svømmer Erik Årsland Gidskehaug (23).

Han var i god form, hadde gode tider og fin flyt. Så kom meldingen om at alle svømmehallene ble stengt i minst to uker.

To uker ble til to og en halv måned. Istedenfor svømming besto treningen hans plutselig av løping, motbakkeløping med staver, sykling, lange fjellturer og etter hvert styrketrening.

For en svømmer var det ikke bare å begynne å springe istedenfor.

Lungene og hjertet hans var trent for å tåle mellom 25 og 30 timer med trening i uken, men det var ikke beina eller leddene. Faren for belastningsskader var høy.

Han merket at han tøyde strikken til tider, men klarte å holde seg skadefri.

Erik Årsland Gidskehaug (t.h.) og Henrik Christiansen under Nordsjøstevnet i 2019. Christiansen vant både på 1500 meter fri og 400 meter fri. Foto: Privat

Ny giv

Gidskehaug sier at det var ikke bare kroppen som fikk kjenne på det, også motivasjonen ble satt på prøve under koronaperioden.

– For første gang i karrieren har jeg kjent på ikke å være motivert, men jeg har også merket hvor mye alt det som ble tatt fra meg betyr. Bassenget og fellesskapet. Det har gitt meg ny giv som jeg tar med meg videre, sier han.

Målet om OL-deltakelse er fortsatt den samme. Han håper å representere Norge under OL i Tokyo neste sommer.

Unngår å se på klokken

Så snart svømmehallene åpnet var han tilbake i det våte element. Han sier det var uvant, godt og spennende å begynne å svømme igjen, men han merket at han hadde en del å gå på når det gjaldt de spesifikke svømmemusklene og teknikken.

Før svømmehallene stengte hadde han ti økter i uken, nå har han fire. De neste månedene skal han sakte trene seg opp igjen. Han regner ikke med å være i full trening i bassenget igjen før i september, men opprettholder treningen på land, så totalbelastningen er lik.

– Jeg prøver ikke å se på klokken som henger på veggen i hallen for det går ikke veldig fort om dagen. Kortsiktig har de siste månedene satt meg veldig tilbake. Rent svømmeteknisk tror jeg kanskje at jeg er satt ett år tilbake, sier han.

Bettina Alstadsæther (karate):

Bettina Alstadsæther har bestemt seg for å satse mot OL i 2021. Foto: Privat

For fire år siden ble det klart at karate skulle inn på OL-programmet i Tokyo 2020. Der og da bestemte karateutøver Bettina Alstadsæther seg for å satse alt for å oppfylle drømmen om å delta og representere Norge i De olympiske leker.

Siden har hun trent hardt og målrettet.

Helt til koronaviruset endret alt.

Les også Nå skal den mørke siden av toppidretten undersøkes

– I begynnelsen var det mye usikkerhet. Jeg tenkte mye på hvor lenge det kom til å vare, alt jeg gikk glipp av og alt som var blitt utsatt. Jeg måtte tenke annerledes og sette meg litt andre mål for å klare å holde motivasjonen oppe, sier hun.

– Vil ikke avslutte karrieren slik

Karateutøveren har i perioder stengt seg inne i samme hus som faren for å ha en å trene med. Og nå, tre måneder etter at regjeringen stengte ned landet, kan hun fortsatt ikke trene som normalt. Hun er innstilt på at den nye treningshverdagen fortsetter noen uker til, og håper å trene som før i slutten av juli eller begynnelsen av august.

I mellomtiden fortsetter faren å være treningspartneren hennes.

– Du har satset hardt og trent målrettet i tre år med tanke på å delta i OL. Er det fortsatt målet nå som OL er utsatt ett år?

– Så lenge det blir OL neste år, så er det målet. Dersom det blir flyttet på nytt, så må jeg ta en ny vurdering, sier hun.

Hun er tydelig på at hun ikke har lagt opp som idrettsutøver og heller ikke ønsker å avslutte karrieren på grunn av at koronapandemien har satt en stopper for all idrett.

– Jeg vil ikke avslutte karrieren på den måten. Jeg satser hvert fall ett år til, sier hun.