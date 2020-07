Thorsby utvist da Ronaldo og Juventus sikret seriegullet

Ny ligatriumf for storklubben.

Cristiano Ronaldo og Juventus sikret seriegullet søndag. Foto: MASSIMO PINCA / X06511

Juventus - Sampdoria 2–0

Juventus er italiensk seriemester for niende år på rad. Cristiano Ronaldo bidro med mål og assist da Sampdoria ble slått 2-0. Morten Thorsby ble utvist.

Juventus misbrukte den første matchballen med bortetap mot Udinese torsdag, men lot ikke den neste gå fra seg og er mester to serierunder før slutt. Ronaldo scoret sitt 31. seriemål for sesongen etter frispark på overtid i første omgang, mens innbytter Federico Bernardeschi satte inn keeperreturen etter portugiserens skudd i det 66. minutt.

Ronaldo misset straffespark rett før slutt og er tre mål bak Ciro Immobile i duellen om å bli målkonge i Serie A.

Thorsby og hans Sampdoria lot seg ikke slå uten kamp, og de skapte visse problemer for hjemmelaget inntil 2-0-scoringen. Ti minutter senere kom nordmannen for sent inn i et taklingsforsøk og fikk sitt annet gule kort i kampen. Dermed måtte laget avslutte med ti mann.

Morten Thorsby ble utvist for Sampdoria. Foto: MASSIMO PINCA / X06511

Lurte forsvaret

Juventus hadde vunnet bare en av sine fem siste kamper, og laget slet med å finne åpningene også søndag. Seks minutter på overtid i første omgang fikk Juventus frispark da Adrien Rabiot ble stoppet på ulovlig vis. Det var Miralem Pjanic, ikke Ronaldo, som stilte seg opp for å ta frisparket.

Ute til venstre lusket Ronaldo, og Pjanic overrasket gjestene ved å rulle ballen ut til ham. Med et lavt skudd skjøt portugiseren hjemmelaget i ledelse.

Ronaldo burde scoret sitt 32. seriemål etter at Alex Sandro ble felt i det 88. minutt, men han skjøt straffesparket i tverrliggeren og ut.

Immobile-show

Dermed er Ronaldo på etterskudd i duellen om å bli målkonge i Serie A. Immobile gjorde nemlig hat trick i Lazios 5-1-seier over Hellas Verona tidligere søndag.

Kampen om seriesølvet lever for fullt. Inter, som slo Genoa 3-0 lørdag, er ett poeng foran Atalanta (1-1 mot Milan fredag) og Lazio.

Roma festet grepet om 5.-plassen med 2-1 over Fiorentina etter to straffespark fra Jordan Veretout. Milan er fire poeng bak og bare ett foran Napoli i kampen om den siste europaligaplassen.

Lecce tapte 2-3 for Bologna og er fire poeng bak Genoa. Ett av de to lagene følger Brescia og Spal ned til Serie B.

Tre nordmenn var på dommerkortet i Serie A søndag, men både Kristoffer Askildsen (Sampdoria) og Martin Palumbo (Udinese) var ubenyttede reserver. Sistnevnte så sitt lag vinne 1-0 over Cagliari.

