«Lat» Holund har fått motivasjonen tilbake: – Nå fikk jeg en realitetssjekk

Hans Christer Holund (31) måtte se seg slått av Simen Hegstad Krüger (27) i Lysebotn Opp. Det for tredje år på rad.

Hans Christer Holund er blitt nummer to tre år på rad. Foto: Carina Johansen

LYSEBOTN: Krüger trakk nok en gang det lengste strået foran Lyn-kompisen. Både i 2019 og 2018 måtte Holund se seg slått av Krüger.

– Jeg har trent for dårlig. Jeg har ingen unnskyldninger for at jeg ikke vant her. Jeg er blitt lat. Det kan du ikke i dette gamet. Nå fikk jeg en realitetssjekk, sa Holund i intervjusonen.

31-åringen ble pappa til Håkon (1,5 md.) i juni. Dermed har det blitt noen våkne netter.

– Han skriker når han er sulten og bæsjer når det passer seg, sa Holund.

Simen Hegstad Krüger vant Lysebotn opp for tredje år på rad. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Motivasjonen kom tilbake i dag

Koronaviruset har vært en utfordring for mange idrettsutøvere, men Holund mener det ikke er noen unnskyldning.

– Det har ikke hemmet så veldig, for trening er gratis. Jeg må gunne på for å være klar til sesongstart. Motivasjonen kom tilbake i dag, sa Holund.

Han gikk i mål ett minutt etter Krüger, og hele tre minutter bak sin egen løyperekord på 27 minutter og 37 sekunder.

– Det er vel som det pleier å være at jeg blir nummer to. Simen er råsterk, sa Holund.

Fakta Tidligere vinnere av Lysebotn Opp Kvinner: 2010: Heidi Weng 2011: Marit Bjørgen 2012: Therese Johaug 2013: Kaisa Mäkäräinen 2014: Elizabeth Stephen 2015: Heidi Weng 2016: Therese Johaug 2017: Charlotte Kalla 2018: Therese Johaug 2019: Therese Johaug 2020: Therese Johaug. Herrer: 2010: Jean-Marc Gaillard 2011: Martin Johnsrud Sundby 2012: Maurice Manificat 2013: Curdin Perl 2014: Maurice Manificat 2015: Matti Heikkinen 2016: Matti Heikkinen 2017: Hans Christer Holund 2018: Simen Hegstad Krüger 2019: Simen Hegstad Krüger 2020: Simen Hegstad Krüger

– Tror Holund får en «boost»

Holund vant i 2017. Siden har altså førsteplassene gått til Krüger.

– Jeg er veldig fornøyd, og ting føltes bra. Så vet jeg også at dette er en spesiell øvelse. Det kan være at det er andre som ikke er så gode på akkurat dette, men som også er i rute. Så jeg kommer til å stå på fra i morgen, jeg, sa Krüger til NTB.

– Du slo Holund med et minutt?

– Det har vel kanskje litt å gjøre med at det er blitt litt lite søvn på ham i det siste med en nyfødt baby og litt annet å tenke på. Jeg tror nok han får en «boost» og kommer sterkere tilbake. Og det kan også vippe litt fram og tilbake på denne tiden av året, sa Krüger.

Håvard Moseby var storfornøyd med tredjeplassen. Foto: Mette Bugge

Håvard (21) dagens overraskelse

Rekruttlandslagsløperen Håvard Moseby (21) fra Kjelsås tok den siste pallplassen.

– Det er første gang jeg går dette løpet. Jeg synes at jeg klarte å løse det bra, sa Moseby.

Det var tydelig at 21-åringen var stolt i målområdet. Moseby beskriver dobbeltdans i motbakke som én av sine styrker.

– Jeg klarte å løse det oppdraget bra i dag, sa han.

Etter løpet var det mannefall i målområdet etter kraftanstrengelsen.

– Er det et løp man skal legge seg ned i, er det dette, avsluttet Moseby.

Det var mannefall i målområdet etter konkurransen. Foto: Mette Bugge

