Ellevill snuoperasjon mot erkerivalen sendte Inter på tabelltopp

Zlatan Ibrahimovic herjet med Inter før pause, men i annenomgang raknet det for AC Milan.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Matías Vecino jubler for 2–2. Foto: Foto: Massimo Paolone / Lapresse via AP / NTB scanpix.

NTB

Inter - AC Milan 4–2

For etter at Ibrahimovic hadde sendt Milan opp i 2–0 med et hodestøt på overtid av den første omgangen, så det mørkt ut for et Inter-lag som så meget tafatte ut i den første omgangen.

Men så begynte en snuoperasjon av de sjeldne fra «hjemmelaget» i blått og svart. Først reduserte Marcelo Brozovic på helvolley etter 51 minutter, før det sto 2–2 90 sekunder senere ved Matías Vecino.

Og med 20 minutter igjen å spille var Inter i føringen 3–2 etter et lekkert hodestøt av Stefan de Vrij.

Ibrahimovic fikk en eventyrlig mulighet til å utligne til 3–3 minuttet før full tid, men headingen fra to meter gikk i stolpen og ut.

Og på overtid stanget Romelu Lukaku inn 4–2 fra kloss hold, etter et lekkert innlegg fra innbytter Victor Moses.

4-2-seieren gjør at Inter nå leder Serie A på bedre målforskjell enn Juventus, som tapte 1–2 for Hellas Verona lørdag. Med 15 ligakamper igjen ligger det an til å bli en skikkelig kamp om ligagullet.

Men det så lenge ut til at det var de røde og svarte som skulle ta med seg alle poengene i «Derby della Madonna» søndag kveld. Og det var Zlatan Ibrahimovic, som spilte i sitt første derby siden 2012, som sto bak alt Milan skapte før sidebyttet.

Har du lest denne? For 15 år siden ble dette ikoniske fotballbildet tatt. I dag forteller det en unik historie om to italienske rivaler.

Zlatan Ibrahimovic feirer 2-0-scoringen mot Inter. Foto: Foto: AP Photo / Antonio Calanni / NTB scanpix.

Ibrahimovic med mål og målgivende

Sist gang 38-åringen scoret i et derby var i mai 2012, da Inter vant 4–2 etter hat trick av Diego Milito og to scoringer av Ibrahimovic.

Og søndag skulle igjen Zlatan finne veien til nettmaskene.

Først var Ibrahimovic nest sist på ballen da Ante Rebic pirket inn 1–0 etter 40 minutter. Svensken knuste Diego Godin i en hodeduell og headet ned til kroatiske Rebic, som bredsidet inn 1–0 fra fem meter.

Det var etter at Inters reservemålvakt Daniele Padelli feilberegnet headingen til Zlatan.

Så stanget Zlatan inn 2–0 på overtid av den første omgangen. Svensken fikk stå helt umarkert på bakerste stolpe og headet inn Milans andre, via hanskene til Padelli.

Det var svenskens fjerde mål på de siste fire kampene for Milan mot Inter. Målet var også hans fjerde siden han ble hentet til klubben i slutten av desember i fjor.

Fire Inter-mål i 2. omgang

Like etter pause reduserte Marcelo Brozovic med en meget lekker scoring. På helvolley fra 18 meter banket kroaten inn reduseringen med venstrefoten.

Og bare 90 sekunder senere var lagene like langt. Alexis Sánchez kom plutselig alene med Gianluigi Donnarumma, og feilvendt fra tre meter sentret han ballen tilbake til Matías Vecino, som hamret ballen i mål.

Snuoperasjonen var et faktum med 20 minutter igjen. Stefan de Vrij var nærmest på vei vekk fra mål da han stanget inn 3–2 til Inter.

Christian Eriksen kom inn med drøye kvarteret igjen. Fem minutter etter holdt han på å sende hjemmefansen til himmels etter et frispark fra 30 meter, men forsøket gikk i tverrliggeren og ut.

Nicolò Barella fikk en kjempesjanse til å sette inn 4–2 like før slutt, men alene med Donnarumma satte han ballen rett på Milan-målvakten.

Og da Ibrahimovic headet i stolpen i det 89. minutt, kom ikke Milan nærmere. Isteden var det Lukaku som fikk æren av å sette inn kampens siste til 4–2.

Og nå er Inter for alvor med i tetkampen igjen i Serie A, med 15 kamper igjen.

Publisert: Publisert: 9. februar 2020 22:55

Flere artikler