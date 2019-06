Ny Salah-studie: Egypteren har halvert muslimhatet i Liverpool

«Mohamed Salah. A gift from Allah».

Slik starter en av Liverpool-supporternes mange sanger dedikert til klubbens muslimske stjernespiller.

«If he scores another few, then I’ll be a Muslim too. He’s sitting in the mosque, that’s where I want to be», lyder en annen.

Lørdag scoret han åpningsmålet i Champions League-finalen mot Tottenham. Det var hans 100. målpoeng (71 mål og 29 assists) siden han kom til klubben for to år siden, ifølge Transfermarkt.

Det er liten tvil om at supporterne fra Beatles-byen forguder storscoreren.

Nå viser en ny studie at hatmeldinger mot islam og muslimer er halvert siden Salah kom til klubben.

Mener Salah ufarliggjør islam

Den nye studien, gjort ved universitetet i Stanford, har utført en spørreundersøkelse av 8060 Liverpool-supportere og analysert 15 millioner Twitter-meldinger fra britiske fotballsupportere.

Studien konkluderer med at antall hatmeldinger mot muslimer og islam, skrevet av Liverpool-tilhengere, har gått ned.

Siden Salah kom til klubben i 2017, har antall meldinger på Twitter sunket fra 7,4 prosent til 3,4 prosent.

– Det sier mye om hvor mye inntrykket folk har av muslimer som formes av enkeltindivider som får mye oppmerksomhet, sier Cecilie Endresen, førsteamanuensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Hun mener Salah bidrar til å bryte opp tanker om at alle i en gruppe er like.

– Det er de konfliktsøkende muslimene som har fått mest oppmerksomhet i mediene i mange tiår. Det har bidratt til at mange har fått negative assosiasjoner til hele religionen. At man har en positiv representant, som bidrar så mye for supporterne og klubben, gjør kanskje at religionstilhørigheten ikke lenger blir så viktig, sier Endresen.

– En god rollemodell

Salah har aldri lagt skjul på sin trosretning og er en praktiserende muslim. Han er stadig å se i en av Liverpools moskeer.

Han feirer også ramadan. I fjor fikk han derimot kritikk for å ha avbrutt fasten i to dager under Champions League-finalen mot Real Madrid, ifølge Liverpool Echo.

– Det Salah har gjort er at han har vist gode handlinger på og utenfor banen. Han er en god rollemodell og viser at man både kan være profesjonell fotballspiller og muslim, sier informasjonsansvarlig Yasir Ahmed i Islamsk Råd Norge.

Organisasjonen har blant annet som mål om å være en brobygger mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, gjennom å skape gjensidig forståelse og respekt.

Omar Elabdellaoui, Tarik Elyounoussi og Mohamed Elyounoussi er blant muslimene på det norske herrelandslaget. Ahmed mener profilene har samme effekt i Norge som Salah har i Liverpool.

– Det som er spesielt med fotball er at det binder folk sammen. Man ser ikke etter om du er muslim eller ikke, men om du leverer på banen. Der tror jeg andre deler av samfunnet kan lære av fotballen, sier han.

– Redusert hatkriminalitet

Studien mener også at Salah kan ha hatt en effekt når det gjelder hatkriminalitet i Liverpool.

Etter at egypteren signerte for Merseyside-klubben, skal distriktet ha opplevd 18,9 prosent færre handlinger knyttet til hatkriminalitet enn forventet i samme periode, ifølge studien. Det skal derimot ikke ha vært noen nedgang i andre typer kriminalitet.

Årsaken til nedgangen forklares av to grunner:

Salahs suksess følger tett med klubbens suksess den siste tiden. En lykkeligere fanbase, kan begå færre forbrytelser.

Det offentlige bildet av Salah som en «helt», normaliserer Islam i større grad. Det kan ha dempet ønsket om trakassering og vold mot byens muslimer.

PS: Hele studien kan leses her.