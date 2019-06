Iuel sjanseløs mot verdenseliten - var likevel fornøyd

Amalie Iuel sprang inn til en 5.-plass på 400 meter hekk under Bislett Games torsdag kveld i en knallsterk finale.

Iuel sprang i den ytterste banen foran et nær fullsatt Bislett. Hun kom godt i gang, men kanonene i de midterste banene kom kjapt bakfra. Iuel havnet til slutt på femteplass.

– Det ble tøft mot slutten for Amalie. Det er et godt stykke bak hennes norske rekord, sa NRK-kommentator Jann Post.

Til tross for at det var over et sekund opp til førsteplassen, var Iuel fornøyd.

– Det var først og fremst utrolig gøy. Det var en veldig bra heat jeg sprang mot. Jeg følte jeg hadde fokus på eget løp. Men jeg trippet litt mot den åttende hekken, og da mistet jeg litt fart. Men jeg sier meg godt fornøyd med plasseringen og tiden, sa Iuel etter løpet.

Med en femteplass gikk hun en plassering opp fra fjorårets stevne.

Fire amerikanere først

Iuel fikk tiden 55.80, ett sekund og 64 hundredeler bak vinneren. Det er 65 hundredeler bak sin egen personlige rekord.

19 år gamle Sydney McLaughlin fra USA vant løpet på 54,16. Dalilah Muhammad ble nummer to, Shamier Little nummer tre, og Kori Carter ble nummer fire, 23 hundredeler før Iuel. Alle de fire første kvinnene er amerikanere.

Lise Åserud / NTB scanpix

God sesongstart på Iuel

Iuel har hatt en god sesongstart. I et stevne i Polen sprang hun på 55,15, et godt stykke under VM-kravet på 56,00.

Hun har hatt en god sesongoppkjøring under Leif Olav Alnes’ ledelse, og har nå samme treningsopplegg som Karsten Warholm.

Årets høydepunkt for Iuel og de andre friidrettsstjernene er VM i Doha i september/oktober.