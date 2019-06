MADRID: Det tar ikke mange sekundene før en av flere latterkuler fyller presserommet på Wanda Metropolitana stadion i Madrid.

På podiet er Liverpool-manageren med den kritthvite tanngarden i form et drøyt døgn før Champions League-finalen mot Tottenham.

Det er skrevet og sagt mye om Jürgen Klopps varme, raushet og menneskelige egenskaper.

To timer etter at tyskeren har gjort unna sin seanse foran verdenspressen, overtar en argentiner samme stol.

Det er trykkende varme i den spanske hovedstaden, meldingene varsler om over 30 grader ved kampstart lørdag kveld klokken 21.00. Men inne i rommet der alle journalistene venter på sjefen for de gode Tottenham-tider, er det svalt.

Mauricio Pochettino klør seg på den nybarberte haken. Han fremstår ydmyk. Litt beskjeden, men vennlig.

Pochettino er svakere i engelsk enn sin tyske kollega.

Men det er mange likheter mellom trenerne som skal lede sine lag ut i Champions League-finale.

Fakta: Mauricio Pochettino Født: 2. mars 1992 Hjemland: Argentina Stilling: Tottenham-manager Klubber som spiller: Newells Old Boys, Espanyol, Paris Saint-Germain, Bordeaux. Klubber som trener: Espanyol, Southampton, Tottenham. A-landskamper Argentina: 20 (2 mål) X

De får spillerne til å tro

Formatet av en manager måles ofte ut fra antall pokaler. Pochettino har ingen på fem år i Tottenham.

Motstander Klopp har heller ingen i løpet av sine drøye tre og et halvt år i Liverpool.

Men uavhengig av utfall her på storslåtte Wanda Metropolitana – og uavhengig av at de begge sto for to av fotballhistoriens største comeback i semifinalene – er de begge store managere.

De har smarte fotballhoder. Men de har også de mellommenneskelige egenskapene som gjør dem til ledere på øverste nivå.

De er trenerne som får spillerne til å tro, også når alt tilsier at de ikke har en sjanse. De skviser ut hver eneste dråpe av hver enkelt spiller.

De er moderne fotballedere som bryter ned alle inntrykk om at det er de sinte «old-school»-trenerne som lykkes mest.

Det er ikke lenger bøllene som vinner fotballkamper.

– En god trener kan snu en fotballkamp. En stor trener kan snu et liv. Disse ordene tilhører den legendariske basketballtreneren John Wooden. Jeg er helt enig, sier Pochettino i Guillem Balagues bok, Brave New World: Inside Pochettinos Spurs.

Mentale prosesser

Nøkkelordene for hvordan Tottenham-sjefen jobber er «emotional intelligence». Han er fotballsmart og klarsynt – men også styrt av lidenskap og følelser.

Da 47-åringen tok over Tottenham i 2014, var klubben kjent for å være mentalt svak. Den nye treneren brukte tid på å kartlegge hvem som var skikket til å være med videre. Han kastet ut flere av de største stjernene, som for eksempel Emmanuel Adebayor.

Han formet «sin» gruppe, som besto av flere og flere unggutter. Det var lettere å selge inn ideene til dem enn spillere med nykker.

De økte treningsdosene er én ting. Tottenham skulle bli best også mentalt.

Pochettino arrangerte gruppemøter. Noen ganger hadde han enkeltmøter med spillere. Gjennom lange samtaler, der alle skulle få komme til orde, satte han i gang mentale prosesser. Han skulle snu taperkulturen i Tottenham til å bli vinnerkultur.

I samtalene gjentok han de korte læresetningene: «Aldri gi opp». «Kjemp til siste slutt». «Fotball handler ikke om kroppen, men om hva som skjer i hodet».

Pochettino har fått igjen for sitt møysommelige og tålmodige arbeid i Champions League denne sesongen. Etter tre kamper i gruppespillet hadde Tottenham ett poeng på tre kamper og på vei til å bli slått ut.

Men spillerne hadde lært at de aldri skulle gi opp. De reddet seieren 10 minutter før slutt mot Inter. De berget uavgjort fem minutter før slutt mot Barcelona og var videre til utslagsrundene.

I kvartfinalen mot Manchester City ble Pochettino og Tottenham reddet av en VAR-avgjørelse. I semifinalen mot Ajax sikret Tottenham finaleplassen sekundet før overtiden var over.

Mester med unge spillere

– Støtteapparatet og jeg elsker å hjelpe unge spillere. Det er som å plante et tre. Vi vanner det og ser det vokse. All frukten som vokser frem, er et resultat av det du plantet i jorden.

Pochettino er kanskje den beste i klassen til å utvikle unge spillere.

Han var trener for spanske Espanyol fra 2009 til 2013. På de årene ga han 20 akademispillere A-lagsdebuten.

15 av 30 spillere som fikk sin A-landslagsdebut for England i perioden 2013 til oktober 2017, var utviklet av Pochettino i Southampton og Tottenham.

Argentineren er i likhet med andre managere opptatt av data og testresultater. Men enda viktigere er energien han ser blant spillerne. Ved å se sinnstilstanden til hver enkelt, kan han forutse hvordan de vil opptre i kamper.

Han starter arbeidsdagen kl. 07.30 sammen med trenerapparatet. Når spillerne samles i kantinen kl. 09.00, kan de se treneren sitte i en sofa og observere dem.

Han kan si «hei», han kan gi en klem, eller han kan sitte der og bare observere. På den måten får Pochettino et bilde over sinnstilstanden til alle i troppen.

Løste opp spenningen med klem

Victor Wanyama ble hentet til Southampton i 2013 av Pochettino og ble senere med argentineren til Tottenham.

– Jeg har sett deg spille mange ganger, og vi skal gjøre deg enda bedre, du skal bli en av de beste, sa treneren på telefonen.

Da de møttes i en hotellobby, så Pochettino en forknytt og ubekvem unggutt.

Pochettino ga Wanyama en lang varm klem og så spenningen forsvinne i den unge kroppen. I løpet av et par sekunder følte begge at de hadde kjent hverandre lenge. En klem kan være Pochettinos måte å trykke på de riktige knappene.

– Med én gang vi har åpnet døren til en unggutt, handler det om å skape et miljø slik at han føler trygghet og dermed kan kanalisere energien på riktig måte.

Én for alle, alle for én

Da Pochettino kom til Tottenham i 2014, ble han møtt med mistro av spissen Harry Kane, som hadde en dårlig livsstil og gjorde mange dårlige valg.

Kane så på Pochettino som en trener i rekken, en som ville forsvinne igjen. Men Pochettino brukte tid og lange samtaler med Kane. Fotballspilleren snudde fordi han fikk en trener som så hele mennesket.

I dag er Kane den første spilleren som kommer til trening og den siste som reiser hjem.

Tottenham-manageren er en lagbygger. Hos Pochettino er det én for alle, alle for én.

Før finalen i Madrid har han kommet med et spesielt ønske. Han vil at hele 23-mannstroppen skal være med på det tradisjonelle lagbildet som tas før kampen.

Det har aldri skjedd tidligere. Likevel håper Pochettino han får gjennomslag. Fordi innbytterne ofte har spilt en avgjørende rolle i slike kamper. Men det er bare de 11 som starter kampen som får hedersplassen på veggen i klubblokalene.

Møtet med læremesteren

47-åringen vet alt om hvordan det er å være ønsket som ung spiller. Fordi han har opplevd det selv.

Som 14-åring lå han i sengen i familiens hjem i den lille argentinske byen Murphy. Midt på natten ringte Marcelo Bielsa, Newell's Old Boys’ trener, på døren.

Han hadde hørt om unge Pochettino og ville se nærmere på det unge talentet. Pochettino sov, Bielsa dro av ham dynen og kjente på føttene.

– Han skal til oss, utbrøt Bielsa og forlot huset mens unggutten fortsatt sov.

Bielsa, mannen med den krevende, intense spillestilen og det høye presset, ble Pochettinos læremester gjennom hele karrieren.

Nå klarer han å stå på egen ben.

Nå er det han som skal på den største scenen. Han skal opp mot Jürgen Klopp.

Det er ikke duellen mellom den gode og onde, eller den onde mot den gode.

Champions League-finalen 2019 er kampen mellom den gode og den gode.