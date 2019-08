Kampsportstjernen er forhatt i miljøet. Donald Trump er blant hans største supportere.

Han sikret sin største seier i karrieren. På hodet hadde Colby Covington en caps med skriften «Make America Great Again» – slagordet til USAs president Donald Trump.

Natt til søndag slo MMA-stjernen fanfavoritten Robbie Lawler over fem runder i Ultimate Fighting Championship (UFC). Det er kampsportens største organisasjon og hvert stevne blir sett av millioner av mennesker i hele verden.

På plass i arenaen i New Jersey var Trumps sønner Eric og Donald Jr. og heiet frem 31-åringen.

– Jeg ble inspirert av at presidentfamilien var til stede. De kom og hilste på meg i garderoben før kampen. La oss reise oss for Trump-familien, sa Covington i et intervju vist på Viaplay etter kampen.

Presidenten ble ikke observert i arenaen, men viste tydelig sin støtte til amerikaneren i sosiale medier.

Fight hard tonight Colby. You are a real Champ! #MAGA https://t.co/dj3JlWQu7i — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019

Ble invitert til Det hvite hus

I juni i fjor gikk Covington sin forrige kamp i UFC. Da slo han brasilianeren Rafael dos Anjos på dommerpoeng etter fem runder i oktogonen.

Etter seieren ble han invitert til Det hvite hus av USAs president.

Nå mener Covington at han kan vente seg en ny invitasjon til presidentens hjem.

– Han ringte meg etter kampen. Han sa at han setter pris på alt jeg har gjort. Han ønsker meg tilbake til Det hvite hus og ta meg i hånden igjen, sier han ifølge MMA junkie.

Fakta: Mixed Martial Arts (MMA) En fullkontaktsport som kombinerer ulike kampsporter. Den tillater blant annet bryting, slag og spark. Kampene går over enten tre eller fem runder på fem minutter hver. Kun hovedkamper og tittelkamper er på fem runder. Ultimate Fighting Championship (UFC) er den største organisasjonen.

Frank Franklin II / TT NYHETSBYRÅN

«Hatet» i miljøet

Den amerikanske utøveren er en svært kontroversiell utøver i kampsportmiljøet. Han benytter som regel hver eneste mulighet til å hetse motstandere, og de som kritiserer ham.

«Covington er den mest forakte sportsutøveren i det liberale Amerika», skriver Daniel Schofield i The Telegraph.

Seieren ble Covingtons syvende på rad. I en sport som avgjøres på svært små marginer, regnes det som en imponerende prestasjon.

Frank Franklin II / TT NYHETSBYRÅN

Nå skal han etter alle solemerker gå en tittelkamp i weltervektdivisjonen mot Kamaru Usman. Det er ventet at den vil finne sted i Madison Square Garden i New York i november.

Usman har tidligere gått kamp mot norske Emil Meek. Da vant nigerianeren på poeng etter tre runder. Etter kampen mot nordmannen vant Usman tre kamper på rad og ble på rekordtid en av de største stjernene i MMA-sirkuset.