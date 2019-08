Norsk stortalent (18) knuste stjernene i spurten

SANDNES: Helene Marie Fossesholm viste seg fram tidlig i løpet og vant den første innlagte spurten overbevisende.

Og hun viste på den andre at det slett ikke var noen tilfeldighet.

– Jeg kjente allerede under oppvarmingen at dette kunne gå veldig bra. Og kroppen svarte virkelig godt da jeg satte i gang også. Det var heller ikke noen problem for meg å vinne de to første innlagte spurten, smiler en overraskende vinner like etter løpet.

Hun lå hele tiden helt framme i teten, selv om mye av grovarbeidet ble gjort av Ingvild Flugstad Østberg underveis.

– Sparte meg på den siste spurten

Helene Marie Fossesholm mener selv hun også kunne tatt hjem den tredje spurtprisen underveis, men valgte å la andre ta seg av den.

– Jeg ville ikke bruke alle kreftene underveis, og sparte litt krutt ved ikke å tråkke til på den innlaget spurten også. Jeg ville jo ha noe ekstra igjen når det dro seg til mot slutten, forkaler hun.

– Og det funket jo helt perfekt. Det var rett og slett herlig å gå over målstreken som vinner her i Sandnes. Det er jo et eventyr for oss å gå disse rundene når det er stappfullt av folk langs hele løypen. Sandnes kan virkelig det med å arrangere rulleskirenn om sommeren, sier juniortalentet.

SVEIN HAGEN

Skal sykle VM i terrengsykling

Som den nærmeste tiden bytter ut rulleskiene med terrengsykkelen. Hun stiller nemlig til start i junior-VM i slutten av august.

– Nå blir hovedprioriteten terrengsykling og forberedelser mot VM, men det blir nok noen restitusjonsøker på rulleskiene også, understreker hun.

Allerede i morgen er hun i gang igjen i seniorklassen, da på sprintøvelsen.

– Håper jo å hamle opp med de beste også der. Det hadde vært kjekt å kunne kjempe om en topplassering i den grenen også, sier Helene Marie Fossesholm.

SVEIN HAGEN

Maiken Caspersen Falla var litt irritert

Maiken Caspersen Falla vant tilsvarende øvelse i Blinkfestivalen i fjor og var for mange den naturlige favoritten i år også.

Men hun klarte ikke å nå helt opp i spurten og ble nummer tre. På andreplass kom russiske Anastasia Sedova.

– Mye skal klaffe for å vinne her i Sandnes, og jeg er slett ikke misfornøyd med å bli nummer tre. Helene Marie Fossesholm er jo midt i terrengsesongen og er jo i veldig god form, forklarer hun.

Fjorårsvinneren var derimot ikke så fornøyd med at hun var plassert så langt bak i startfeltet. Det betydde at hun måtte bruke flere runder på å komme seg fram til teten.

– Som vinner i fjor burde arrangørene helt klart plassert meg i fremste rekke, men det er vel FIS-poeng som avgjør akkurat det. Jeg får ta det igjen på sprinten i morgen, sier hun.