Premier League-overgangen overrasker ekspert: – Veldig rart

Overgangsvinduet i Premier League er stengt, noe som betyr at klubbene ikke lenger kan kjøpe spillere.

Blant toppklubbene har det vært størst spenning til det Ole Gunnar Solskjær kom til å gjøre.

City, Tottenham og Arsenal har handlet, mens Liverpool stoler på at Champions League-vinnerne skal gjøre jobben også denne sesongen.

STOR LISTE: HER ER DE STØRSTE OVERGANGENE I PREMIER LEAGUE.

Hva er ekspertenes dom etter sommerens shopping? Vi ba dem vurdere klubbenes innsats.

– Hvilken er den mest overraskende overgangen?

– David Luiz. Det er uforståelig at Chelsea «forsterker» en direkte konkurrent i topp fire, og det var akkurat en slik spiller Arsenal trengte. Det er gull for dem, attpåtil er han billig. Jeg forstår at Chelsea måtte kvitte seg med ham, men det er veldig rart at han går til en konkurrent om Champions League-plassene, mener TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Fakta: Overganger i Premier League: Dette er de viktigste overgangene i de engelske Premier League-klubbene foran sesongen 2019/20: Arsenal: Inn: Nicolas Pepe (Lille), Kieran Tierney (Celtic), David Luiz (Chelsea), Dani Ceballos (Real Madrid), William Saliba (Saint-Étienne), Gabriel Martinelli (Itano). Ut: Aaron Ramsey (Juventus), William Saliba (Saint-Étienne), Alex Iwobi (Everton), Laurent Koscielny (Bordeaux), Danny Welbeck (Watford), Carl Jenkinson (Nottingham Forest), Eddie Nketiah (Leeds). Aston Villa: Inn: Tom Heaton (Burnley), Marvelous Nakamba (Brugge), Douglas Luiz (Manchester C.), Trezeguet (Kasimpasa), Matt Targett (Southampton), Jota (Birmingham), Anwar El Ghazi (Lille), Wesley (Brugge), Ezri Konsa (Brentford), Kortney Hause (Wolverhampton), Tyrone Mings (Bournemouth), Björn Engels (Reims). Ut: Corey Blackett-Taylor (Tranmere), Matija Sarkic (Livington), Gary Gardner (Birmingham), Jake Doyle-Hales (Cheltenham), Scott Hogan (Stoke). Bournemouth: Inn: Lloyd Kelly (Bristol C.), Jack Stacey (Luton), Philip Billing (Huddersfield), Arnaut Groeneveld (Bournemouth), Harry Wilson (Liverpool). Ut: Lys Mousset (Sheffield U.), Marc Pugh (QPR), Tyrone Mings (Aston Villa), Emerson Hyndman (Atlanta United), Harry Arter (Fulham). Brighton: Inn: Aaron Mooy (Huddersfield), Leandro Trossard (Genk), Matt Clarke (Portsmouth), Adam Webster (Bristol C.), Neal Maupay (Brentford), Taylor Richards (Manchester C.), Romaric Yapi (PSG). Ut: Anthony Knockaert (Fulham), Christian Walton (Blackburn). Burnley: Inn: Jay Rodriguez (West Bromwich), Danny Drinkwater (Chelsea), Bailey Peacock-Farrell (Burnley), Joel Senior (Curzon Ashton), Erik Pieters (Stoke), Ryan Cooney (Bury), Adan Phillips. Ut: Tom Heaton (Aston Villa), Peter Crouch (lagt opp). Chelsea: Inn: Mateo Kovacic (Real Madrid), Christian Pulisic (Borussia Dortmund). Ut: Ethan Ampadu (RB Leipzig), Eden Hazard (Real Madrid), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Ola Aina (Torino), Danny Drinkwater (Burnley), David Luiz (Arsenal), Tomas Kalas (Bristol C.). Crystal Palace: Inn: James McCarthy (Everton), Jordan Ayew (Swansea), Gary Cahill (Crystal Palace), Victor Camarasa (Betis), Stephen Henderson. Ut: Aaron Wan-Bissaka (Manchester U.), Julián Speroni (frigitt), Jason Puncheon (frigitt), Bakary Sako (Denizlispor), Alexander Sørloth (Trabzonspor). Everton: Inn: André Gomes (Barcelona), Jonas Lössl (Huddersfield), Fabian Delph (Manchester C), Jean-Philippe Gbamin (Mainz), Moise Kean (Juventus), Djibril Sidibé (Monaco), Alex Iwobi (Arsenal). Ut: James McCarthy (Crystal Palace), Idrissa Gueye (PSG), Nikola Vlasic (CSKA Moskva), Ademola Lookman (RB Leipzig), Phil Jagielka (Sheffield U.), Leicester: Inn: Ayoze Perez (Newcastle), James Justin (Luton), Youri Tielemans (Monaco), Dennis Praet (Sampdoria), Mitchell Clark. Ut: Harry Maguire (Manchester U.), Danny Simpson (frigitt), Shinji Okazaki (frigitt). Liverpool: Inn: Adrian (West Ham), Harvey Elliott (Fulham), Sepp van den Berg (Zwolle). Ut: Rafael Camacho (Sporting Lisboa), Marko Grujic (Hertha Berlin), Alberto Moreno (frigitt), Daniel Sturridge (frigitt), Harry Wilson (Bournemouth), Danny Ings (Southampton). Manchester C.: Inn: Rodri (Atlético Madrid), Angelino (PSV Eindhoven), João Cancelo (Juventus), Scott Carson (Derby). Ut: Vincent Kompany (Anderlecht), Fabian Delph (Everton), Douglas Luiz (Aston Villa), Danilo (Juventus). Manchester U.: Inn: Daniel James (Swansea), Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace), Harry Maguire (Leicester). Ut: Romelu Lukaku (Inter), Ander Herrera (PSG), Antonio Valencia (LDU Quito). Newcastle: Inn: Emil Krafth (Amiens), Joelinton (Hoffenheim), Jetro Willems (Eintracht Frankfurt), Allan Saint-Maximin (Nice), Andy Carroll (West Ham). Ut: Ayoze Perez (Leicester), Joselu (Alavés). Norwich: Inn: Josip Drmic (Borussia Mönchengladbach), Patrick Roberts (Manchester C.), Sam Byram (West Ham), Ralf Fahrmann (Schalke), Ibrahim Amadou (Sevilla). Ut: Ivo Pinto (Dinamo Zagreb), Mason Bloomfield (Crawley), Marcel Franke (Hannover). Sheffield U.: Inn: Lys Mousset (Bournemouth), Dean Henderson (Manchester U.), Ben Osborn (Nottingham Forest), Luke Freeman (QPR), Phil Jagielka, Callum Robinson (Preston), Ravel Morrison, Oliver McBurnie (Swansea), Muhamed Besic (Everton), Michael Verrips (Mechelen). Ut: Paul Coutts (Fleetwood), Martin Cranie (Luton), Conor Washington (Hearts). Southampton: Inn: Che Adams (Birmingham), Moussa Djenepo (Standard Liege), Danny Ings (Liverpool), Tommy Scott (Yeovil). Ut: Matt Targett (Aston Villa), Charlie Austin (West Bromwich), Steven Davis (Rangers), Sam Gallagher (Blackburn), Jordy Clasie (AZ Alkmaar). Tottenham: Inn: Giovani Lo Celso (Betis), Ryan Sessegnon (Fulham), Tanguy Ndombele (Lyon), Jack Clarke (Leeds), Kion Etete (Notts County). Ut: Kieran Trippier (Atlético Madrid), Vincent Janssen (Monterrey), Luke Amos (QPR). Watford: Inn: Ismaïla Sarr (Rennes), Craig Dawson (West Bromwich), Danny Welbeck (Arsenal). Ut: Obbi Oulare (Standard Liege), Michael Folivi (Wimbledon), Marc Navarro (Leganes), Dodi Lukebakio (Hertha Berlin). West Ham: Inn: Albian Ajeti (Basel), Roberto (Espanyol), David Martin (Millwall), Pablo Fornals (Villarreal), Sebastian Haller (Eintracht Frankfurt). Ut: Grady Diangana (West Bromwich, Samir Nasri (frigitt), Andy Carroll (frigitt), Adrian (Liverpool), Marko Arnautovic (Shanghai), Edimilson Fernandes (Mainz). Wolverhampton: Inn: Raúl Jiménez (Benfica), Leander Dendoncker (Anderlecht), Jesus Vallejo (Real Madrid), Patrick Cutrone (Milan), Pedro Neto (Braga), Bruno Jordao (Braga), Renat Dadasjov (Estoril), Meritan Shabani (Bayern München). Ut: Hélder Costa (Leeds), Cameron John (Doncaster).

Den rutinerte forsvareren Luiz beskrives som en spiller med god pasningsfot som kan være med i det oppbyggende spillet. Han kommer inn i et lag som hadde mistet kaptein (og midstopper) Laurent Koscielny.

– Men er han mannen som skal stabilisere skuta? Det kan man diskutere. Arsenal har i det minste fått inn to forsvarere og Pepe ser spennende ut. Arsenal har fått mye ut av et beskjedent budsjett, kommenterer TV 2-ekspert Øyvind Alsaker.

Som synes det er vanskelig å peke ut en overgangsvinner.

– I fjor mente mange Fulham var det og de rykket ned. For Liverpools del og egentlig de andre topplagene, har tendensen vært ikke å miste spillere, sier Alsaker.

– Aston Villa har hentet en god del som imponerte på lån i fjor og det var naturlig. De har brukt en del penger, mens jeg er usikker på om Everton er styrket etter å ha mistet Zouma og Gueye, sier Alsaker.

Daniel Sannum Lauten, TV 2

Fremhever Arsenal

Kasper Wikestad er enig i Alsakers betraktninger.

– At Watford klarte å hente Ismaila Sarr (fra Rennes) synes jeg var moro, i hvertfall.

– Hvordan vurderer du klubbenes innsats?

– Det er rart at Leicester valgte ikke å erstatte Harry Maguire, det hadde jeg trodd de skulle gjøre. Og så har Everton hentet flere spillere, men ikke erstattet sine viktigste i Idrissa Gueye og Kurt Zouma.

Wikestad er positiv til to av Londons toppklubber.

– Det ser bra ut for Tottenham. Og så tror jeg mange var pessimister på vegne av Arsenal før sesongen, men de har brukt 130–140 millioner pund og har vist muskler jeg ikke trodde de hadde. De har forsterket forsvar, midtbane og angrep, sier Wikestad.

Chelseas overgangsnekt har preget den vestlige delen av hovedstaden.

– Det blir spennende å se hvordan Frank Lampard takler det å miste sin beste spiller, samt en midtstopper, påpeker Alsaker.

Foruten Luiz, har Arsenal skaffet seg Nicolas Pepe (Lille), Kieran Tierney (Celtic), Dani Ceballos (Real Madrid), William Saliba (Saint-Étienne) og Gabriel Martinelli (Itano).

EDDIE KEOGH / Reuters

Sårbart for Solskjær

– Hva med Solskjær og United?

– De har hentet den ene som de absolutt ville ha i Harry Maguire. Men det er tynt på midten, og Romelu Lukaku er ikke erstattet. Det er en stor gambling som kan slå ut alle veier, sier Wikestad.

– De har styrket forsvaret, som var nødvendig etter den dårligste sesongen defensivt på 40 år. De har løst det bra, sier Alsaker.

– Kommentator Henry Winter i The Times mener at satsingen på unge spillere minner om den filosofien som var i United tidligere?

– Det er litt «Alex Ferguson light», dette, da han hentet opp Class of ’92 (med blant andre Ryan Giggs og David Beckham). De var også unge spillere, men da fantes det mange ledertyper i laget, så utgangspunktet er annerledes. Solskjær gir ungguttene muligheten, men er avgengig av at de lykkes. Det er langt skjørere enn det har vært tidligere.

