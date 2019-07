Ødegaard skaper store overskrifter i Spania. Teknikken imponerer hans nye lagkamerater.

I avisens baskiske papirutgave blir et bilde av drammenseren slått stort opp tirsdag. Med tittelen «Ødegaards innvirkning» blir hans inntog i Real Sociedad ettertrykkelig omtalt.

«Nordmannen har etterlatt seg et solid inntrykk etter den første uken som La Real-spiller», står det videre på forsiden. I tillegg kommer det der frem at «både trenere og medspillere er imponert over hans tekniske kvaliteter».

Ødegaard får mye ros for sin ballsikkerhet og måten han leser spillet på. Lørdag debuterte han for Real Sociedad i 5–0-seieren over CD Lagun Onak, og det tok ikke lang tid før 20-åringen markerte seg med en målgivende pasning.

I Mundo Deportivos kampreferat står det at Ødegaards 45 første minutter i ny klubb ga mange positive inntrykk.

AMAIA ZABALO / BILDBYRÅN

Ser for seg å bli i to år

Real Madrid har i utgangspunktet lånt ut Ødegaard til San Sebastian-klubben for 2019/20-sesongen, men hovedpersonen selv har uttrykt ønske om at leieperioden blir utvidet.

– Min hensikt er å være her i to år, sa Ødegaard da han ble presentert som Sociedad-spiller nylig.

Forrige sesong endte det basiske laget på niendeplass i La Liga. Den sesongen tilbrakte Ødegaard på utlån i nederlandske Vitesse.

– Et gjennomtenkt valg

Viasport-kommentator Petter Veland følger La Liga tett. Han tror det er flere sider ved Real Sociedad som førte til at Ødegaard til slutt havnet der.

– Jeg tenker det er et fint nivå å legge seg på. Det er et hakk opp fra den nederlandske ligaen. Det er nok et gjennomtenkt valg med tanke på spilletid, spillestil og hvor mye han vil bli prioritert, sa Veland til Aftenposten da overgangen ble bekreftet.

Real Sociedad serieåpner borte mot Valencia lørdag 17. august.