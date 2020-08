Stjerner ble hjemme: – Korona kan være dråpen som får det til å renne over

Skiledere mener at koronausikkerheten kan ha bidratt til stort frafall i Toppidrettsveka.

Therese Johaug på Blink-festivalen. Den andre store sommerkonkurransen for norske skiløpere. Til Toppidrettsveka kom hun ikke. Hun kan ha tatt litt for hardt i med trening den siste tiden og må ta det litt med ro. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix

HITRA: – Det er ikke noe vi kan gjøre noe med. Vi får bare gjøre det beste ut av det, sa Therese Johaug tidligere i sommer. Hun ble spurt om hvordan koronasituasjonen påvirket henne.

Nå er hun den største stjernen som har meldt forfall til den tradisjonelle Toppidrettsveka i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Hitra lå badet i sol torsdag ettermiddag. Frivillige sperret veier, med gaffeltruck og håndmakt ble det rigget målområde i Fillan. Øya skulle få sommerbesøk av de beste på langrennsski. Men så kom korona, og så ble det slik at mange av de største navnene ikke kom.

Fakta Toppidrettsveka 2020 Toppidrettsveka på Nordvestlandet og i Trøndelag har vært arrangert siden 2006. Det var i Aure nordøst fro Kristiansund at arrangementet hadde sitt opphav. Senere har flere steder vært arena for konkurransene. Heidi Weng har vunnet sammenlagtkonkurransen fem ganger og er sammen med Marit Bjørgen mestvinnende. I år kommer hun ikke. Årets program: Torsdag 20. august: 20 kilometer landevei på rulleski på Hitra Fredag 21. august: Sprint kvinner og menn i Aure i Møre og Romsdal Lørdag 22. august: 10 og 15 kilometer i Granåsen i Trondheim Påmeldte løpere som ikke kommer: Therese Johaug, Martin Johnsrud Sundby, Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla, Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl, Ansgar Evensen, Marthe Mæhlum Johansen, Julie Myhre

Mange årsaker

Heidi Weng var forkjølet, Ragnhild Haga hadde trent for hardt, Martin Johnsrud Sundby ville ikke risikere å bryte opp ryggskaden, Maiken Caspersen Falla hadde vondt i ryggen, Sjur Røthe har treningstrøbbel. Bare fire av 10 løpere på kvinnelandslaget kom. Totalt har 10 av dem som skulle stilt på start på Hitra torsdag meldt forfall.

Alle hadde forskjellige grunner for at de dropper de TV-sendte rulleskirennene. Likevel kan det delvis finnes en delforklaring på kvinne- og mannefallet.

Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug satser utenfor landslaget på sitt eget lille private lag. Det er bare Niklas Dyrhaug som starter i Toppidrettsveka. Foto: Ole Martin Wold, NTB scanpix

Langrennssjef Espen Bjervig ser ikke bort fra at den usikre situasjonen i landet for verden bidrar til alle forfallene.

– Hverdagen er usikker for alle, også for toppidrettsutøvere, og det er noen stresselementer rundt koronasituasjonen som kanskje gjør at noen utøvere er mer sliten en de ellers ville ha vært. Korona kan være dråpen som får det til å renne over, sier langrennssjef Espen Bjervig til Aftenposten.

Roen blir borte

Landslagenes lege, Øystein Andersen, ser ikke bort fra at korona er et betydelig element i dette selv om det er svært forskjellige årsaker som har ført til stjernefallet denne gangen.

– Mitt inntrykk er at treningen blir påvirket minst. Det er fortsatt slik at langrennsløper ofte trener alene i skogen. Men samtidig er langrennsløpere mer enn et par ski og to staver. Man blir jo påvirket. Det blir alle. Det tar vekk den totale avslapningen man trenger i livet, sier Andersen til Aftenposten.

Landslagets lege Øystein Andersen mener at belastningen på løperne har økt i den situasjonen verden har vært i siden mars. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Det er flere elementer som skaper bekymring. Langrenn er jobben til både løpere og et støtteapparat.

– Det får fint å si at dette bare er toppidrett. Men for oss som driver på med dette, så er det jobben vår. Det er en fare for at det hverdagen kan bli totalt annerledes til vintere. Alt er usikkert, og dette er jo levebrødet vårt, sier landslagssjef Espen Bjervig.

Dersom en løper får nedsatt hjerte- og lungekapasiteten med noen få prosent, så kan det være karrieretruende.

Risikerer karrieren

I verste fall kan en langrennsløper som får covid-19 risikere hele sin karriere. Landslagets lege mener at fortsatt er det lite kunnskap om hvordan langtidsvirkningene i av koronasykdom kan være.

– Det jeg sitter på av kunnskap om sykdommer fører til at jeg er veldig lite lysten på at løperne får det. Dersom en løper får nedsatt hjerte- og lungekapasiteten med noen få prosent, så kan det være karrieretruende, sier Øystein Andersen.

Det har vært en del tilfeller hvor personer som har hatt covid-19 i etterkant har fått varige skader.

– Det jeg har lært meg er at jeg er usikker på at hvordan det vil gå, sier landslagslegen.