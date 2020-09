Innreiseforbud, visumnekt og karanteneregler skaper trøbbel for flere av høstens viktigste landskamper

I løpet av den neste måneden skal flere landskamper gjennomføres på norsk jord mot land utenfor Schengen/EØS. Men innreiseforbud og visumtrøbbel for flere av Norges motstandere skaper stor usikkerhet.

De norske landslagsspillerne på trening på Ullevaal. Her skal de etter planen møte Serbia om en drøy måned. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

ULLEVAAL:

I disse dager lader det norske landslaget opp til de kommende kampene i Nations League på Ullevaal stadion.

I fotballverdenen er det nærmest skrevet i stein at man alltid skal snakke om «den neste kampen». Likevel er det tydelig at det blant spillerne på det norske landslaget snakkes hyppig om det som skal skje 8. oktober:

Da skal Norge møte Serbia i playoffkamp for å kunne ta seg til EM-sluttspillet i 2021.

– Vi har en tøff hjemmekamp neste måned, sa Joshua King på pressekonferansen tirsdag, før han raskt gikk over til å snakke om kampen mot Østerrike som spilles fredag.

Men om det faktisk blir hjemmekamp mot Serbia på Ullevaal, er usikkert.

Fakta A-landskamper denne høsten Herrer: 4. september: Norge – Østerrike 7. september: Nord-Irland – Norge 8. oktober: Norge – Serbia 11. oktober: Norge – Romania 14. oktober: Norge – Nord-Irland 15. november: Romania – Norge 18. november: Østerrike – Norge Kvinner: 18. september: Norge – Hviterussland (søkt om utsettelse) 22. september: Norge – Wales 27. oktober: Wales – Norge 26. november: Norge – Færøyene

Har fått unntak for Østerrike

Grunnen er Norges innreiserestriksjoner og karanteneplikt.

For den kommende landskampen mot Østerrike er det gjort unntak i «Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet» angående karanteneplikten for det østerrikske landslaget.

Men for å gjennomføre landskamper med spillere og støtteapparat bosatt utenfor EØS eller Schengen-området, må flere unntak tre i kraft.

Pr. i dag er det ikke bare karanteneplikt for utlendinger bosatt utenfor EØS og Schengen, men også innreiseforbud i henhold til «Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger» om de ikke skal besøke familie eller har arbeidstillatelse i Norge.

Selv om Joshua King har fokus på de to neste kampene for Norge, klarte han ikke å la vær å snakke om den forestående Serbia-kampen på tirsdagens pressekonferanse. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Skaper problemer for flere kamper

Med flere forestående kamper mot lag utenfor EØS-/Schengen, sendte Norges Fotballforbund allerede 20. juli en henvendelse til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Der listet de opp at følgende kamper kunne by på problemer i henhold til innreiseforbudet:

18. september: Norge – Hviterussland (EM-kvalifisering, A-kvinner)

8. oktober: Norge – Serbia (EM-playoff, A-menn)

13. oktober: Norge – Hviterussland (EM-kvalifisering, U21-menn)

I tillegg pekte NFF på at U-landslag fra Ukraina og Ungarn den neste måneden etter planen skal spille landskamper på norsk jord.

I brevet spurte NFF om de kunne forvente at disse landene ble vurdert for innreise, og om man kunne gi spesielle tillatelser til landslag.

Fredag 21. august ba Kulturdepartementet om en vurdering fra FHI og Helsedirektoratet. Svaret derfra har ennå ikke kommet.

– Jeg vet de jobber med dette, men vi har ikke fått noe endelig svar, sier konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn.

Konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, håper FHI og Helsedirektoratet kommer med snarlige svar om de forestående landskampene. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Har utsatt kvinnelandskamp

Å finne en løsning for kvinnelandslagets oppgjør mot Hviterussland om drøye to uker, begynner nå å haste.

Hviterussere som skal til Norge må ha gyldig visum. Dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, viser at det hviterussiske laget i starten av august søkte om visum for å spille kampen mot Norge 18. september. I søknaden sto det også at hviterusserne skulle videre til Færøyene for å spille kamp der, for og så fly via Oslo tilbake til Hviterussland 23. september.

Tirsdag forrige uke kom svaret fra UDI:

«Deltagere ved store idrettsarrangementer som kommer fra/er bosatt i tredjeland, har pr. i dag ikke noe unntak fra innreiserestriksjoner i innreiserestriksjonsloven eller -forskriften. Inntil reglene for dette eventuelt endres, vil det ikke være grunnlag for å gi visum for dette», sto det.

På bakgrunn av avslaget, og den korte tiden til kampen skal gjennomføres, har nå NFF søkt Uefa om å utsette kampen.

– Der ser vi på alternative datoer, opplyser Fisketjønn.

Norge og Hviterussland har søkt til Uefa om å få utsette kampen som skulle vært spilt 18. september i Sandefjord. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Serbia-kampen kan ikke utsettes

For Serbia-kampen tre uker senere, er det derimot ikke lagt noen plan B. NFF har fått beskjed om at kampen må gjennomføres 8. oktober.

– Vi har god kontakt med Uefa som sitter med litt av nøkkelen om hva som er mulig, men til syvende og sist er vi prisgitt norske myndigheter, sier Fisketjønn om muligheten for at den kampen gjennomføres som planlagt.

Selv om de fleste spillerne er bosatt i EØS-/Schengenområdet, er Fisketjønn av den oppfatning av at om kampen skal gjennomføres i Norge må det et bredere unntak til enn det som gjøres Østerrike-kampen.

– Selv om få spiller i Serbia i dag, vet vi ikke om de har samling i Beograd før de reiser til Norge. Det er også støtteapparat som jeg vil anta bor i Serbia, sier han.