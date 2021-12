Det var kvartfinale i Ligacupen og Anfield-publikummet sang. Men det var gjestene som fant åpningsmelodien. Jamie Vardy spilte førstefiolin. I det niende og 13. minutt overlistet han Caoimhin Kelleher.

Men det tok bare fem minutter før Alex Oxlade-Chamberlain reduserte. Men Leicester slo på stortrommen og James Maddison økte for gjestene bare fire minutter senere.

Liverpool møter Martin Ødegaard og Arsenal i semifinalen.

Men tilbake til kampen. Liverpool startet med et betydelig reservepreget lag i et særdeles tettpakket kampprogram. I pausen byttet Jürgen Klopp ut tre mann: Billy Koumetio, som fikk sin A-lagsdebut, Conor Bradley og Tylor Morton kom ikke ut på banen igjen, mens betydelig mer rutinerte spillere som Diogo Jota, James Milner og Ibrahima Konaté kom inn.

Klopp fikk kjapt betalt for byttene, etter 13 minutter reduserte Jota.

STRAFFEHELT: Først reduserte Diogo Jota, så avgjorde han straffekonkurransen. Foto: OLI SCARFF / AFP

Og fire minutter og 19 sekunder på overtid, som var satt til seks minutter, så scoret Minamino. Og dermed var det klart for straffesparkkonkurranse om semifinaleplassen.

Straffene

Leicester startet straffene.

Tielemans scoret på første for Leicester. Det samme gjorde Milner for Liverpool. Maddison satte den høyt og sikkert i mål. Firmino scoret, etter et kort tilløp. Albrighton scoret sikkert, til høyre for Kelleher, som gikk til venstre. Oxlade-Chamberlain satte den knallhardt i nettveggen til høyre for Scheichel som gikk rett vei.

Så bommet Luke Thomas for Leicester.

Neste for Liverpool: Naby Keita. Satte den i mål. Høyt oppe til høyre for keeper. Iheanacho scoret for Leicester. Så bommet Minamino, som kunne avgjort kampen der.

Men ny straffe for gjestene, Bertrand bommet. Svak straffe. Enkel redning for Kelleher, som ble straffehelt.

– Jeg hadde selvtillit, sa Kelleher til Viasport.

Så kunne Diogo Jota avgjøre, og det gjorde han. Dermed var det Liverpool-fansen som kunne synge høyst først og sist.

– Det er et enormt publikum her. Vi presset så mye vi klarte. Vår holdning er alltid å ha en god start. Vi scoret to flott mål, og det tredje var fint, sa Leicester-trener Brendan Rodgers til Viasport.

Roberto Firmino spilte hele kampen for Liverpool.

Det er bare tre dager siden Liverpool spilte 2–2 mot Tottenham i Premier League, mens Leicester fikk sin kamp mot Everton utsatt samme dag, altså søndag, på grunn av flere tilfeller av corona i laget.

Liverpool møter Leeds søndag 2. juledag, mens Leicester skal spille mot Manchester City.