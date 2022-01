– Jeg beklager, det var ikke planen vår å gi City sjansen til å stikke av, men hvis vi spiller som i kveld trenger vi ikke å tenke på å ta igjen City, sa en frustrert Jürgen Klopp etter 0–1-tapet borte mot Leicester. Lørdag ble det kjent at manageren er coronasmittet og går glipp av dagens storkamp.

Statistikken viser også at Klopp har et poeng. Liverpool står nå med 41 poeng etter halvspilt serie – og er dermed i rute til 82 poeng i dette tempoet.

Det poengsnittet ville kun holdt til ligagull i én av de ti siste sesongene. Kun Leicester har klart å vinne ligaen med så få poeng etter 38 kamper i løpet av denne perioden:

Foto: Sofascore

Det hjelper ikke for Liverpools del at nøkkelspillerne Mohamed Salah og Sadio Mané reiser til Afrikamesterskapet etter det potensielt svært avgjørende møtet med Chelsea på Stamford Bridge 2. januar.

– Liverpool er ett poeng bak Chelsea, men de har en kamp til gode. Den kampen på Stamford Bridge kan bli eliminerende, sier tidligere Liverpool-spiller Michael Owen.

– Dette er Premier League og vi har sett så mange tvister og snuoperasjoner de siste årene at det aldri er avgjort, men City er nødt til å ha en skikkelig formdupp, mener tidligere Everton-spiller Ashley Williams, som nå er fotballekspert hos Football Daily.

– Vi vet at det er et stort sprik, men vi vet også at vi er i stand til å tette avstanden og det er planen, sier Liverpool-spiller Diogo Jota.

VIKTIGE: Mohamed Salah og Sadio Mané skal representere henholdsvis Egypt og Senegal i Afrikamesterskapet. Foto: LEE SMITH / Reuters

Manchester City har ikke avgitt poeng siden de røk på et svært overraskende 0–2-tap hjemme mot Crystal Palace i slutten av oktober, og har i det hele tatt virket suverene i store deler av 2021. City har 11 seire på rad, etter å ha kjempet seg til tre nye poeng i det dramatiske møtet med Arsenal lørdag (2–1).

– Selv om Liverpool taper den så tror jeg de er kapable til en seiersrekke som Manchester City har nå, men jeg tror ikke Chelsea har råd til mange flere feilsteg. Jeg tror de trenger fire poeng på de to neste kampene, sier Owen.

Tetstriden:

I Premier League har City vunnet 36 av 44 kamper og scoret svimlende 113 mål på veien i fjor. Manchester City tok 27 poeng mer enn Liverpool i 2021 (110 mot 83).

Ifølge Manchester Evening News har Manchester City slått følgende rekorder blant klubber dette kalenderåret:

Her er Manchester Citys rekorder i 2021 Flest seirer i Premier League (36)

Flest mål i Premier League (113)

Flest borteseirer i Premier League (19)

Flest seirer på rad i alle turneringer av et lag i øverste divisjon (21)*

Flest ligaseirer på rad fra starten av kalenderåret (13)

Flest borteseirer på rad i alle turneringer av et lag i øverste divisjon (20)*

Flest bortekamper på rad uten tap (23)*

Flest borteseirer på rad blant alle de fire øverste divisjonene (12)

Flest kamper på rad uten tap i alle turneringer i klubbens historie (28)* * rekken begynte i 2020.

– Det er mange kamper igjen. Det er mange tøffe som skal spilles, sier Manchester City-manager Pep Guardiola om tittelstriden.

Selv bookmakerne som er mest pessimistiske på Manchester Citys vegne mener at det er over 85 prosent sjanse for at de lyseblå tar ligagullet.

– Jeg kommer ikke til å tro på noen som sier at det er avgjort. Chelsea og Liverpool er eksepsjonelle. Den ene er Champions League-vinner og Liverpool har vært vår største rival de tre-fire siste årene, sier Guardiola.

For Chelsea er problemene i ferd med å hope seg opp. London-klubben har slitt med skader hele sesongen, og etter at venstreback Ben Chilwell ble skadet har blåtrøyene kun vunnet tre av syv kamper i ligaen – mot Watford, Leeds og Aston Villa.

Mot Brighton måtte også Reece James forlate banen før halvtimen var spilt. Vingbacken forlot Stamford Bridge på krykker og kommer trolig til å være ute en god stund.

TRØBBEL: Reece James måtte hjelpes av banen i 1–1-kampen mot Brighton. Foto: GLYN KIRK / AFP

Det hjalp heller ikke på at Andreas Christensen, som allerede var inne for skadde Thiago Silva, måtte forlate banen ved pause.

Torsdag var nok en tung dag for Chelsea. Først annonserte klubben at de har 145 millioner pund – halvannen Lukaku om du vil – i tapte inntekter på tross av Champions League-triumfen i mai.

Chelsea sier i pressemeldingen, som er gjengitt i blant annet The Guardian, at de er avhengige av økonomisk støtte fra det Roman Abramovitsj-eide selskapet Fordstam Limited.

Senere samme dag ble det også publisert et intervju i italienske Sky Sports hvor Romelu Lukaku uttalte seg kritisk til managerens system.

– Tuchel har valgt å spille med et annet system, men jeg gir ikke opp. Jeg er ikke fornøyd med situasjonen, men jeg er profesjonell og kan ikke gi opp nå, sier Lukaku.