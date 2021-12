GRANOLLERS/OSLO (VG) (Norge – RHF 34–28) I sommer satte russerne en stopper for den norske gulldrømmen i OL, men onsdag var det de norske håndballjentene som kunne juble. Nå venter hjemmenasjonen Spania i VM-semifinalen.

Norge tok kontroll tidlig i kampen mot det russiske håndballforbundet (RHF), og foruten om en svak periode i starten av den andre omgangen, hadde de full kontroll på semifinalebilletten.

– Det er sinnssykt deilig. Det var fantastisk jobbet av oss i dag, og vi står på hele veien ut, sier Veronica Kristiansen til VG om seieren som ga revansj for OL-tapet.

– Hvorfor ble det revansje i dag?

– Vi er klokere på Russland, og jeg synes vi gjør justeringer forsvarsmessig fra sist vi møtte dem, mener Kristiansen.

– Det var gøy. Det var veldig artig. Jeg merket det allerede på bussen i går at det var en veldig konsentrert gjeng. Selv om de var slitne på ettermiddagen og kvelden da vi hadde taktikkmøte, så var de veldig på. De var tidlig i sengs, og de har vært veldig fokuserte i dag, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson til Viaplay etter kampen.

Til slutt vant Norge 34–28, og dermed er Norge fremdeles med i kampen om VM-gullet. De norske håndballkvinnene har vunnet VM tren ganger tidligere, sist i 2015. Skulle Norge ta sitt fjerde gull, vil de tangere Russland som den mestvinnende nasjonen i VM (Sovjetunionen står i tillegg med tre gull).

I semifinalen venter vertsnasjonen Spania, som slo Tyskland i kvartfinalen. Det blir et nytt revansjetokt for det norske laget, etter at Spania slo Norge i semifinalen i VM i 2019.

– Det motiverer litt ekstra, sier Kristiansen om nok en mulighet til å få revansj.

Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN KLAR FOR SEMIFINALE: Stine Bredal Oftedal og de norske håndballjentene slo RHF. Foto: Enric Fontcuberta / EPA HERJET: Sanna Solberg-Isaksen scoret syv mål fra vingen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB JUBEL: Malin Aune, Moa Høgdahl og Camilla Herrem jubler for en norsk scoring. Foto: PAU BARRENA / AFP ← →

Norge sto med tap i de tre siste kampene mot det russiske håndballforbundet, etter at det ble russisk seier i bronsefinalen i VM i 2019, i semifinalen i sommerens OL og i VM-oppkjøringen i slutten av november.

Begge de to sistnevnte kampene endte med russisk ettmålsseier, og spesielt OL-semifinalen ble en stor nedtur for de norske håndballjentene. Den gang raste de norske spillerne mot dommerne, og mente russerne fikk drøye unormalt mye.

– Jeg sitter med en følelse av at vi måtte ha vært mye bedre enn russerne for å vinne, sa Nora Mørk til VG den gang.

I onsdagens kvartfinale i VM var Norge langt bedre enn sine russiske motstandere – et lag som riktignok manglet flere av de største stjernene fra OL.

TØFFE TAK: Kari Brattset Dale imponerte inne på streken for Norge. Her i en tøff duell i den første omgangen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Russerne ledet 1–0 og 2–1, men så tok Norge over. Nora Mørk sendte Norge opp til 16–10 etter 24 minutter, før ledelsen ble redusert til fire mål inn mot pause. Med 19–15 hadde Norge tilsynelatende god kontroll, men de startet svakt i den andre omgangen og etter syv minutter var Norge bare to mål foran, på stillingen 21–19. Thorir Hergeirsson tok timeout, og beskjeden til islendingen var klar:

– Vi må skru litt på bryteren og være mer fokusert, sa Hergeirsson, og byttet inn Henny Reistad.

22-åringen var helt avgjørende da Norge snudde kampen mot Nederland på mandag og sikret seg en plass i kvartfinalen, og scoret umiddelbart etter at hun kom inn. Etter timeouten hevet også resten av det norske laget seg, og spilte seg raskt opp til 26–20. Etter det var seieren aldri truet, og Norge kontrollerte seg videre til semifinalen.