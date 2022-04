(Atletico Madrid – Manchester City 0–0, 0–1 sammenlagt) Det brøt ut et masseslagsmål i sluttminuttene da Atlético Madrid røk ut av Champions League. Midtstopper Felipe fikk rødt kort, men nektet å forlate banen.

– Det er helt sykt. Ingen mål, men absolutt alt annet. Et enormt drama, og dette var jo langt over streken på så mange måter, men likevel en slags «must see TV», oppsummerer TV 2-ekspert Erik Thorstvedt i studio etter den dramatiske Champions League-kvartfinalen.

Det tok full fyr da Phil Foden ble liggende etter en tøff duell i det 89. minutt. Foden rullet rundt på gresset etter at Felipe hadde taklet ham og i tillegg kommet med det som så ut som en ettersleng.

Artikkelen oppdateres.

Da barket nesten alle spillerne sammen, og etter tumultene fikk Felipe sitt andre gule kort, og dermed rødt. Han måtte av banen mens det ble protestert voldsomt, og brukte lang tid før han forlot gresset og kampen kunne fortsette.

– Det er komplett kaos utpå her, sa TV 2-kommentator Jesper Mathiesen mens kaoset sto på som verst.

Kaoset i sluttminuttene var bare til Manchester Citys fordel.

UTVIST: Dommer Daniel Siebert gir Felipe rødt kort. Foto: Manu Fernandez / AP

For mens Atlético Madrid var midt inne i en sluttspurt for å jage utligning, så mistet hjemmelaget rytmen. Selv om det ble lagt til ni minutter klarte de ikke å få scoringen de trengte.

Citys Ilkay Gündogan kunne punktert det hele, men misset alene med Jan Oblak. Hjemmelaget fikk frispark på kanten av 16-meteren syv minutter på overtid, men Ederson reddet forsøket fra Yannick Carrasco.

Og nesten 12 minutter (!) på overtid reddet Ederson mesterlig da Angel Correa fikk avslutte fra god posisjon inne i feltet.

Nærmere kom ikke Diego Simeones menn. Atletico-treneren brukte de siste minuttene av oppgjøret til å applaudere ironisk mot dommerteamet, og ble belønnet med gult kort. Etter kampen måtte Simeone holdes unna flere av City-spillerne.

RASENDE: Diego Simeone mistet besinnelsen i sluttminuttene av Champions League-kvartfinalen i Madrid. Foto: Manu Fernandez / AP

Skapte lite

Manchester City hadde 1–0 å gå på etter det første møtet der Atlético Madrid ikke skapte noe som helst i løpet av kampen. Simeones mannskap skapte heller ikke noe som helst i løpet av den første omgangen i Madrid.

City kontrollerte greit, og var nær scoring da Gündogan banket ballen i stolpen fra ni meters hold etter en halvtimes spill.

Atletico måtte satse mer offensivt, og i starten av 2. omgang kom Antoine Griezmann til to gode sjanser, men maktet ikke å sette City-keeper Ederson på prøve.

Og i det 70. minutt banket Rodrigo De Paul en avslutning like utenfor etter herlig forarbeid av João Félix.

De Paul var også farlig frempå med en volley like utenfor kvarteret før slutt. John Stones gjorde en meget viktig blokkering da han kastet seg i veien for skuddet til Matheus Cunha – den avslutningen var på vei inn i nettmaskene fem minutter før ordinær tid var slutt.

Men Guardiolas menn kom seg igjennom kaoset i sluttminuttene, og kom seg videre. Laget har fortsatt til gode å slippe inn mål i Champions League-sluttspillet.

SKADET: Kevin De Bruyne måtte byttes ut med en skade. Her kommer Raheem Sterling inn. Foto: SUSANA VERA / Reuters

Skadeproblemer

Real Madrid er dermed Manchester Citys motstander i semifinalen, mens Liverpool møter Villarreal etter å ha slått Benfica 6–4 sammenlagt. Semifinalene spilles tirsdag 26. og onsdag 27. april, med returkamper uken etter.

Champions League-finalen spilles på Stade de France i Paris 28. mai.

Usikkerheten rundt to nøkkelmenn skaper bekymring for Guardiola. Viktige Kevin De Bruyne ble byttet ut med en skade halvveis ut i 2. omgang, mens også Kyle Walker måtte forlate banen med skade. Det er dårlige nyheter før det som blir en meget intens sesongavslutning.

PS! Manchester City møter Liverpool i semifinalen i FA-cupen lørdag. Atlético Madrid får besøk av Espanyol i La Liga.