HOLMENKOLLEN (VG) Therese Johaugs siste dans i Holmenkollen ble en triumfferd fra start til slutt. Etter å ha krysset målstreken tok hun til tårene, mens «Time to Say Goodbye» av Andrea Bocelli runget over anlegget.

– Det var fantastisk, men samtidig veldig trist. Det er rart at dette er slutten på karrieren min, men det er en følelse jeg har kjent på lenge. Etter at jeg fikk gullene i Beijing, kjente jeg at jeg ville gi meg på topp. Om ti år er jeg veldig fornøyd med den avgjørelsen, men akkurat nå vil jeg egentlig bare gå på ski, sier Johaug til TV 2.

På direkte spørsmål om hvorfor hun legger opp nå, svarer Johaug at det er en tid for alt.

– Etter utestengelsen har jeg kommet tilbake og vunnet ni av ni gull i distanserenn i mesterskap. Ett eller to VM-gull gjør ikke meg noe lykkeligere. Da er det heller andre ting jeg vil bruke tid på. Jeg vet at når man blir 34 år til sommeren, er det en tid for alt. Derfor velger jeg å takke for meg.

Gråtkvalt forteller hun at det siste døgnet har vært emosjonelt og at hun tidvis har angret på avgjørelsen om å legge opp.

– Jeg trodde jeg hadde grått fra meg, men tydeligvis ikke. Det har vært tider jeg har angret meg og spurt meg selv om dette er det riktige. Men det er det. Dette har vært en magisk dag på alle mulige måter. Folkehavet på Frognerseteren er et minne jeg kommer til å ta med meg for alltid.

I sitt nest siste renn i karrieren, leverte 33-åringen til 20 i stil. Farvelet med Holmenkollen-publikumet skjedde 5. mars med tremil – på dagen elleve år etter at hun ble verdensmester for første gang i Kollen, også det på tremila.

I 2011 gikk hun i mål på tiden 1.23,45. I 2022 ble tiden 1.19,22.

– Dette er sterkt å få oppleve. Therese er en idrettsutøver som aldri vil bli glemt, sier Petter Northug under TV 2s sending.

Allerede på den første runden ut mot folkefesten i Frognerseteren stakk Johaug. Tempoet hun satte opp de brutale bakkene i Styggedalen, hvor hun ofte går intervaller like ved eget hus, var ikke mulig å følge for konkurrentene.

Dermed ble de siste 24 kilometerne av tremila en ren parademarsj i solskinnet for Dalsbygda-maskinen, som kunne ta seg tid til å vinke til publikum da hun for siste gang tok seg opp bakkene mot Frognerseteren. Da var luken ned til Permakoski, Niskanen og de andre i gruppen bak.

Norgescup-leder Marte Skaanes hang med gruppen til langt ut på sisterunden, men måtte gi slipp opp mot Frognerseteren. Hun ble til slutt nummer åtte, noe som er karrierebeste.

– Therese er et unikum. Det tok litt tid før jeg skjønte hvor ekstrem hun var på sine spisskompetanser: Treningskultur, treningsinnsats og utholdenhet. Hun er en av verdens best trente utøvere, sier landslagstrener Ole Morten Iversen.

Det var sterk symbolikk i Johaugs siste parademarsj i de legendariske løypene.

Johaug skal også gå verdenscupavslutningen i Falun neste helg. Hun ender med fire OL-gull og 14 VM-gull, og kommer til å stå igjen som den største dronningen i norsk skihistorie sammen med venninnen Marit Bjørgen. Lørdagens seier er nummer 81 i verdenscupen.

Bak Johaug kom finske Krista Permakoski og svenske Jonna Sundling på pallen i Kollen.

Mangeårige konkurrent, svenske Charlotte Kalla, fikk vite av Johaug at hun skulle legge opp tidligere i uken. Hun synes det er vanskelig å finne passende ord for å hylle Johaug tilstrekkelig.

– Karrieren hennes har vært helt fantastisk. Det er vanskelig å si noe som er dekkende på stående fot. Hun er en imponerende idrettskvinne. Hun har levert utrolig bra denne sesongen. Jeg var ikke sikker på om hun kom til å gi seg, men til syvende og sist handler det om motivasjon. Det er imponerende at hun leverer under disse omstendighetene, sier Kalla til VG.

Ragnhild Haga skulle egentlig ikke gå tremila, men fikk klarsignal i dag morges da Tiril Udnes Weng måtte melde forfall.

– For en dag. Er det noen som fortjener dette, så er det Therese. Hun elsker Kollen. Jeg blir nesten rørt på hennes vegne. Hun er en maskin. Dette var både fortjent og forventet, sier lagvenninne Ragnhild Haga til VG.

I KJENT STIL: Therese Johaug gikk 24 av de 30 kilometerne i ensom majestet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ebba Andersson hadde et håp om å ta igjen russiske Natalja Neprjajeva som leder verdenscupen totalt, men svensken fikk stavtrøbbel tidlig og det tok lang tid før hun fikk en ny, passende stav.

– Det var frustrerende. Nå vil jeg bare glemme dette og lade opp til Falun. Det er stang ut for meg for tiden. Det må jeg bare akseptere, sier Andersson til VG.