VM-drømmen lever etter Thorstvedt-scoring mot Tyrkia

– Tyrkerne drev og fyrte opp publikum før kamp med den samme som jeg gjorde der. Jeg tenkte jeg skulle ta litt tilbake, litt humor. Det er bare å komme seg kjappest mulig hjem, sier Thorstvedt til rettighetshaver TV 2.

Kerem Aktürkoglu (22) utnyttet en stygg forsvarsfeil av Andreas Hanche-Olsen (24) og ga Tyrkia ledelsen etter bare fem minutter. Foran øynene på et høylytt hjemmepublikum på Şükrü Saracoğlu Stadium fortsatte Cengiz Ünder (24) og de andre tyrkiske spillerne å kjøre over Norge innledningsvis.

I minuttene som fulgte kjempet de norske spillerne for å komme seg til hektene, noe de klarte et snaut kvarter ut i kampen. Anført av en glitrende Patrick Berg (23) og en heltemodig innsats fra de andre nordmennene fremsto Norge etter hvert som det laget Ståle Solbakken ønsket å se.

– Vi gikk rett i fellen deres. Vi visste at de ville starte i et høyt tempo. Vi gjør dumme feil i starten av begge omgangene, sier Solbakken her i Tyrkia etter matchen.

Vellykket dødballtrekk

Før samlingen hyret landslagssjefen inn dødballeksperten Bernardo Cueva. Fire minutter før pause ga det maks uttelling. Martin Ødegaard slo en corner kort til Jens Petter Hauge, som fant luggen til Marcus Holmgren Pedersen. Parallelt snek Thorstvedt seg inn bak ryggen på Zeki Celik og tuppet inn 1–1.

Resultatet gjør at Norge er i VM hvis de vinner de resterende kampene mot Montenegro (h), Latvia (h) og Nederland (b). Sistnevnte spilles i Rotterdam 16. november.

– Jeg er veldig, veldig fornøyd hvis du tar bort de første 10 av første omgang og de første fem av andre omgang. Da er vi det beste laget. Det er veldig godt gjennomført, særlig når du kommer under, sier Solbakken.

Vi kommer med mer fra Tyrkia!

Gjorde tyrkerne forbannet

Etter målet løp Thorstvedt i en bue før han endte opp foran flere tusen tyrkiske fans. Med en knyttet neve veivet 22-åringen armen flere ganger mot supporterne.

Gesten ble mottatt med buing, skrik og rop fra hele arenaen. Fra tribunen kom det flere gjenstander flygende inn på gressmatten. Men Thorstvedt lot seg ikke affisere.

I stedet snudde han ryggen til og feiret sitt tredje landslagsmål på bare syv kamper sammen med resten av lagkameratene.

– Han var fantastisk. Han plager dem hele tiden, sier Solbakken om målscoreren.

Han var også veldig fornøyd med lagets prestasjon.

– Jeg er ganske fornøyd. Det kan passe meg, en falsk nier. Jeg satt og så på litt Roberto Firmino-klipp før kampen, sier Thorstvedt til rettighetshaveren etter kampen.

Solbakken overrasket

Med 11 etablerte spillere ute med diverse skader måtte Solbakken komponere en startoppstilling som vanligvis ikke ville fått sjansen sammen. Veton Berisha (27) var tatt ut i den opprinnelige troppen, men Viking-angriperen fikk ikke tillit fra avspark i Istanbul.

I stedet gjorde Solbakken et uventet valg. Han satte Thorstvedt som midtspiss, selv om han bekler en midtbanerolle for belgiske Genk til daglig.

Trekket hadde likheter med tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmos mye omtalte «gambling» i den avgjørende playoffkampen til EM mot Ungarn i 2015. Den gang ble angriperne Marcus Pedersen og Alexander Søderlund sittende og fryse på benken i Budapest, mens midtbanemannen Markus Henriksen, som i dag satses på som midtstopper i Rosenborg, ble brukt som spiss.

Utfallet av kampen kjenner alle: Norge mislyktes fullstendig, Ungarn gikk til EM og Høgmo måtte forlate jobben som norsk landslagssjef i begynnelsen av neste kvalifisering.

– Ståle legger hodet på giljotinen. Vi har jo prøvd det før – mot Ungarn, hevdet Kjetil Rekdal i VGTV-studio da nyheten var bekreftet.

– Hvis du sammenligner Henriksen som fotballspiller med Thorstvedt, er du ute å kjøre, kontret Solbakken overfor rettighetshaver TV 2 før matchen.

Etter 90 minutter kunne landslagssjefen konstatere at han hadde lyktes.

Tidenes skadekrise

I opptakten til denne samlingen uttalte landslagslege Ola Sand at han aldri tidligere har opplevd en lignende skadesituasjon. I fraværene av typer som Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth mønstret Solbakken derfor en annen type ellever.

Men det var faktisk «bare» var tre nye spillere fra start sammenlignet med oppstillingen mot Gibraltar i forrige match. Solbakken gikk for følgende elleve:

Ørjan Nyland – Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg (ny), Andreas Hanche-Olsen, Birger Meling – Martin Ødegaard, Patrick Berg, Morten Thorsby (ny)- Jens Petter Hauge (ny), Kristian Thorstvedt og Mohamed Elyounoussi.

Også Tyrkia hadde noen tunge fravær. Både Leicester-stopperen Çaglar Söyüncü, som scoret i 3–0-seieren over Norge i mars, og fjorårets Liverpool-forsvarer Ozan Kabak (nå i Norwich) manglet. Dermed ble også den nyansatte treneren Stefan Kuntz (58) tvunget til endring.

Vis fakta ↓ Disse var utilgjengelige for Norge mot Tyrkia Rune Jarstein, André Hansen, Omar Elabdellaoui, Jonas Svensson, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjø, Sander Berge, Joshua King, Alexander Sørloth og Per Kristian Bråtveit var alle ute.

Veien videre

En 2. plass i gruppen gir playoffmulighet, hvor tre av 12 konkurrende lag i mars også vil være klare for VM. Dette er de resterende matchene i gruppen til Norge i den pågående VM-kvalifiseringen:

11.10:

Norge-Montenegro Latvia-Tyrkia Nederland-Gibraltar

13.11: Norge-Latvia Tyrkia-Gibraltar Montenegro-Nederland

16.11: Gibraltar-Latvia Montenegro-Tyrkia Nederland-Norge

Tabellen, gruppe G:

1. Nederland – 16 poeng (+17) 2. Norge – poeng 14 poeng (+7) 3. Tyrkia – poeng 12 poeng (+3) 4. Montenegro – 11 poeng (+2) 5. Latvia – 5 poeng (-4) 6. Gibraltar – 0 poeng (-25)