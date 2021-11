– Forbannet tonedøvt, for å være helt ærlig. Det er fullt mulig å heie på landslaget og å være for boikott likevel, sier talsperson Ole Kristian Sandvik i Norsk Supporterallianse (NSA) til VG.

For før Norge skulle ut på Ullevaal-matta og ta seg ett steg nærmere VM i Qatar, gikk den tidligere statsministeren ut i VG og fremmet et ønske om å legge debatten om boikott død.

– Jeg mener det er på tide å legge vekk den debatten og heller bruke tid til å heie på guttene. Og å gi dem kred for at de har gjort viktige markeringer for menneskerettigheter og mot rasisme, sa Høyre-lederen før landskampen mot Latvia som endte 0–0.

Debatten om Norge burde boikotte verdensmesterskapet har i Fotball-Norge først og fremst vært aktiv siden Guardian-artikkelen om 6000 døde og Tromsøs påfølgende boikottforslag i februar.

I tillegg til de døde i Qatar, har det har i nyere tid kommet en rekke bevis på både korrupsjon og brudd på menneskerettigheter i forbindelse med mesterskapet.

– Ukritisk heiagjeng

Takket være hjelp fra Montenegro lever VM-håpet for Norge, men Solbergs utsagn faller ikke i god jord hos Sandvik i NSA.

– Det hun sier fremstår som at det er null kritisk tenkning. Det fremstår som at hun vil ha en ukritisk heiagjeng.

Heller ikke NRK Sportens kommentator Jan Petter Saltvedt er videre imponert over Høyre-lederens utspill.

– Jeg synes det er merkelig når hun først skal si noe rundt dette, som mange har ventet på ganske lenge, så velger hun den anledningen og ikke minst det budskapet. Som jeg synes er utidig, mest av alt. Jeg synes det er skuffende, sier Saltvedt til VG.

Så sent som i juni i år stemte et ekstraordinært fotballting nei til boikott av mesterskapet.

Konfrontert med kritikken fra blant annet Saltved, er Solberg klar på at Høyres linje hele tiden har vært at det må være opp til idretten selv.

– Samtidig som diskusjonen rundt menneskerettigheter og avdekkingen av korrupsjon selvsagt må fortsette. Men mesterskapet er om ett år, og jeg mener at våre gutter skal delta hvis vi er så dyktige og heldige at vi klarer å kvalifisere oss, skriver Solberg i en e-post til VG.

SKUFFET: NRK Sportens kommentator Jan Petter Saltvedt er kritisk til Solbergs boikott-utspill. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Idretten selv som må bestemme

Solbergs utspill møter også motbør i de politiske kretsene. Blant annet fra SV-leder Audun Lysbakken.

Lysbakken er i likhet med tidligere statsminister Solberg bergenser og Brann-supporter. Men der stopper likheten.

– Jeg reagerer på tonen i intervjuet. Det kunne leses som det er en motsetning mellom å være for boikott og heie på landslaget. De som har drevet frem boikottaksjonen er tvert imot de mest brennende supporterne i Norge. De har tatt opp dette fordi de elsker fotballen så høyt og ikke vil den skal misbrukes av regimer som Qatar, skriver Lysbakken i en SMS til VG.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), som også har regjeringens ansvar for idretten, synes ikke Erna Solberg har noe med å stoppe debatten om Qatar-VM.

– Det er idretten selv som må bestemme om boikott er det rette virkemiddelet, og det er også de som selv må bestemme når diskusjonen skal være ferdig – ikke Erna Solberg og heller ikke jeg, skriver Trettebergstuen i en e-post til VG.

I sitt tilsvar trekker Solberg og frem politikernes rolle.

– Så mener jeg at vi må lære av det som har skjedd og sørge for at vi stiller helt andre krav fremover til de internasjonale fotballorganisasjonene. Og vi som politikere må være med på å pushe den biten: At vi stiller veldig tydelige etiske krav rundt hvem som får arrangere mesterskap fremover. VM eller OL skal ikke være en arena for korrupte og undertrykkende regimer til å sportsvaske seg.