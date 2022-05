Noe av bakgrunnen for vedtaket er at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ønsker å styrke sitt produkt for å holde mulige utbryterligaer på avstand.

Da planene for omlegging ble lekket for en stund tilbake, skapte det sterke reaksjoner. Tirsdagens vedtak inneholder visse justeringer sammenlignet med opprinnelige Uefa-planer.

Lagene kommer til å spille åtte kamper hver (mot tidligere diskuterte ti) i gruppespillet. Det vil være ni lag i hver gruppe. Hvert lag skal spille fire hjemme- og bortekamper. Altså møter de hver grupperival bare en gang, enten hjemme eller borte.

De åtte beste lagene etter gruppespillet (de to beste i hver gruppe), går til åttedelsfinale. De 16 lagene som ender på 3.- til 6.-plass i sine grupper kommer også til cupspillet. Disse skal først gjennom dobbeltkamp i et omspill om plass i åttedelsfinalen.

Skjermer ligaene

Kampene skal fortsatt spilles i midtuka for å skjerme de nasjonale ligaene.

Det var på Uefa-styremøtet i Wien tirsdag at endringene ble vedtatt etter det forbundet kaller «langvarige» samtaler med viktige partnere.

Planen for fordeling av fire ekstra plassene er justert. Den omstridte planen om å gi noen plasser til klubber basert på tidligere europacupmeritter, uavhengig av plassering i hjemlig serie, er skrinlagt. En plass går til laget som blir nummer tre i den femterangerte nasjonen, en ekstra plan deles ut gjennom kvalifiseringen for nasjonale mesterlag, og de to nasjonene med best Uefa-koeffisient i den foregående sesongen får en ekstra plass hver. Om endringen skjedde i år, ville de plassene gått til England og Nederland.

Enstemmig

– Vi er overbevist om at vi har funnet den rette balansen med dette formatet. Jeg er også glad for at vedtaket ble gjort enstemmig, sier Uefa-president Aleksander Ceferin i en pressemelding.

Det samme formatet skal også innføres i europaligaen (åtte kamper per lag i seriespillet) og conferenceligaen (seks kamper). Også her skal 36 lag være med i gruppespillet.

Gruppespillet skal fordeles på ti midtukerunder, som opprinnelig planlagt, men siden ingen turnering har flere enn åtte runder får bare mesterliga, europaliga og conferenceliga en uke hvor ingen av de andre turneringene har kamper.