Eliteserie-spiss solgt – blir lagkamerat med Arjen Robben

Måltyven Jørgen Strand Larsen forlater Sarpsborg og norsk fotball til fordel for den nederlandske klubben Groningen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jørgen Strand Larsen er klar for Groningen. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

NTB

Det bekrefter eliteserieklubben på sine nettsider onsdag kveld.

– Det er et stort salg og vi har fått en veldig fin pris for Jørgen. Vi er i en situasjon der vi kan si nei til bud, men igjen er dette et salg i tråd med klubbens filosofi. Det bidrar til å gjøre oss enda mer attraktive, og viser igjen at vi er gode på å videreutvikle unge, talentfulle spillere, sier sportssjef Thomas Berntsen.

Strand Larsen gleder seg til proffeventyret som nå venter.

– Dette er selvsagt en veldig stor dag for meg. Jeg har som mange andre hatt en guttedrøm om å komme meg ut og spille i Europa. Spill i Nederland er et perfekt steg for meg nå. Jeg er også trygg på klubbvalget. Groningen har fulgt meg tett. Her får jeg tillit og tid til å ta nye steg i en god liga, sier Jørgen Strand Larsen.

Arjen Robben har preget toppfotballen på 2000-tallet. Foto: MICHAEL KOOREN / X01210

Stjerne-lagkamerat

I Groningen får spissen verdensstjernen Arjen Robben som lagkamerat.

– Jeg ser fram mot å bli fôret av innleggene hans, sier Strand Larsen.

20-åringen kom til Sarpsborg fra Kvik Halden i 2015. Han har tidligere vært utlånt til den italienske storklubben Milan.

Groningen, som tidligere har hatt blant andre Erik Nevland og Alexander Sørloth i sin spillerstall, endte på niendepass i den nederlandske æresdivisjonen sist sesong.

Klubbens tekniske direktør Mark-Jan Fledderus sier man ikke har forhastet seg i jakten på en ny spiss. Det viktigste har vært å finne den rette. Konklusjonen ble til slutt at Strand Larsen oppfylte alle kriteriene.

Vil være tålmodige

Sarpsborg-spissen har figurert på en liste som har inneholdt mange navn.

– Vi er overbevist om at vi har tatt det riktige valget, men vi innser også at Jørgen fortsatt er ung og har alt å bevise. Han har utmerkede forutsetninger: Fysisk sterk, høy, ganske rask og en god teknikk, sier Fledderus.

Han signaliserer samtidig at nordmannen vil bli gitt tid.

– Jørgen vil måtte tilpasse seg og kanskje trenge tid til å utvikle seg videre. Vi må hjelpe ham med det. For oss er en ting sikkert. Denne gutten har egenskapene til å bli en veldig god spiss, og kanskje vil det gå raskt, kanskje trenger han litt mer tid, sier Groningen-sjefen.

Strand Larsen har spilt en rekke kamper på aldersbestemte landslag.