Ulvang om langrenns-nei: – De eneste som svikter er Norge

Sjef for internasjonal langrenn, Vegard Ulvang, gleder seg over at langrennssirkuset lever i beste velgående, selv om Norge ikke vil være med.

Publisert:

FEIRET MED MUNNBIND: Jessica Diggins kunne hoppe høyt etter seieren på jaktstarten i Val Müstair søndag. Lagvenninne Rosie Brennan (t.v.) ble nummer to, mens Frida Karlsson endte på 3. plass. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Ulvang er leder i langrennskomiteen i FIS (Det internasjonale skiforbundet). Han gleder seg over tøffe dueller fra langrennsarenaene i TV-ruten. Norge deltok i verdenscupåpningen i Ruka siste helgen i november, deretter har de trukket seg fra alt.

Jessica Diggins (USA) og Aleksandr Bolsjunov (Russland) leder Tour de Ski etter tre av åtte renn.

– Spesielt på damesiden er det spennende. Det er mange som går fort på ski. Det drives langrenn utenfor Norge, sporten lever i beste velgående. Nå er det andre som får vise seg frem, det er bra, sier Ulvang.

NORSK SJEF: Vegard Ulvang er leder i langrennskomiteen i FIS. Her under Ski Tour i Granåsen i februar i fjor. Foto: Terje Pedersen

Norge er eneste nasjon som ikke stiller til start. Samtidig konkurrerer de norske hopperne i Hoppuka i Tyskland og Østerrike akkurat nå. Skiforbundet har sendt alpinistene på verdenscup i Italia, Østerrike, Finland og Frankrike denne sesongen.

– Det er mange som legger merke til at Norge ikke er med. Ikke å satse på Tour de Ski er kanskje ikke så lurt i fremtiden, sier Ulvang.

Norge var heller ikke med i verdenscuprennene i Davos eller Dresden. Norge (Lillehammer) er eneste verdenscuparrangør som har utsatt en konkurransehelg denne sesongen.

– De eneste som svikter er Norge, de klarte ikke å arrangere renn og de stiller ikke til start, sier Ulvang til VG.

Skipresident Erik Røste forklarer at det er opp til hver enkelt gren i skiforbundet å avgjøre sin deltagelse.

– Den enkelte gren avgjør deltagelse ut ifra idrettens egenart basert medisinske og sportslige vurderinger. Vi er i en helt ny situasjon. Dette er det ingen lærebok for, derfor ser vi at det gjøres ulike vurderinger, ikke bare innen idretten, men i andre sammenhenger også, sier Røste til VG.

Fransk veteran forstår ikke Norge

Den franske veteranen Maurice Manificat var tilbake på pallen søndag, og ble nummer tre på jaktstarten. Han syns det er mer enn merkelig at Norge ikke er til start.

– Vi forstår det ikke. Vi forstår ikke deres beslutning. Vi tenker nok ikke likt, sier Manificat til Aftonbladet.

Han legger til at han håper Norge er tilbake så fort som mulig, men at det er høy kvalitet selv om Norge ikke er på startstreken.

Russerne havnet i krangel etter denne episoden under Tour de Skis andre dag:

Den russiske skipresidenten og tidligere storløper Jelena Välbe raste mot Norge som ikke stilte til start foran tour-starten.

– Det er respektløst overfor kolleger, overfor FIS og den store skifamilien, sa Välbe til VG.

– Er det feigt?

– Det vet jeg ikke noe om. Men når Norge deltar i hopp, kombinert, skiskyting – så hvorfor ikke langrenn? svarte Välbe.

Ulvang hevder at det internasjonale skiforbundet ikke har lagt noe press på Norge om deltagelse, og at i disse coronatider må man akseptere Norges valg.

– I disse virustider kan vi ikke dømme det. Verden er litt spesiell, det er forståelig, sier Ulvang.

Samtidig legger han ikke skjul på at de norske løperne og deres sponsorer går glipp av mye oppmerksomhet.

– Hvis jeg var sponsor hadde jeg tenkt: Her mister vi mange timer med eksponering. Tour de Ski har større TV-tall enn VM i Mellom-Europa, sånn har det vært helt siden starten, sier Ulvang.

SVENSK TRIUMF: Linn Svahn vant sprinten første dag av Tour de Ski. Hun vant også 10 kilometer fellesstart dagen etter (lørdag) foran Julia Stupak og Jessica Diggins. Foto: Gian Ehrenzeller / Keystone

Tirsdag er det 10/15 kilometer friteknikk i Toblach. Det er syv nasjoner blant topp 10 for damene etter tre renn: USA, Sverige, Slovenia, Russland, Sveits, Tyskland og Finland. Blant herrene er det fire: Russland, Frankrike, Sveits og Italia, fire av dem russere og fire franskmenn.

– Det er nuet som gjelder og de løperne som er med. De kommer i fokus. Man blir fort glemt. Nå fokuserer vi på dem som er med, sier Ulvang.

Fransk trener smittet

Så langt har ingen løpere i startfeltet testet positivt på corona. Men søndag kom beskjeden om at den franske herretreneren Alexandre Rousselet har testet positivt og er satt i isolasjon.

– Det er blitt jobbet mye og strengt med kontrollregimet. Bøter for mangel på munnbindbruk er fint. Vi har stoppet to utøvere i kontroll, men ingen i løp. Men det er en risiko. Å forflytte seg er risikofylt, sier Ulvang.

AMERIKANSK DRØMMESTART: Jessica Diggins og Rosie Brennan klemmer etter dobbelt amerikansk på jaktstarten i Sveits søndag. Brennan har to verdenscupseirer tidligere denne sesongen. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Frida Karlsson er en av de største favorittene sammenlagt. Hun vil ikke høre noen si at Therese Johaug hadde vunnet om hun hadde stilt til start.

– Om noen sier det, så ... da blir jeg forbannet. Det er de som har startnummer på brystet som man konkurrerer mot og det er egentlig det eneste som er relevant i den sammenhengen, sa Karlsson til Expressen foran touren.

Karlsson: – Er litt bekymret

Men den svenske stjernen innrømmer at hun ikke liker situasjonen hvor den franske treneren er smittet.

– Vi tok en test i går. Man er litt bekymret. Det føles som om noen i Sverige kanskje vil oppleve det samme på et tidspunkt, og da er det usikkert hva som skjer med resten av laget, sier Karlsson til nyhetsbyrået TT mandag, melder NTB.

Vegard Ulvang tok tre OL-gull i Albertville for 29 år siden. Han mener det kommer et ansvar med å være verdensledende som Norge er i langrenn.

– Norge er en stormakt i langrenn, det skal vi være oss bevisst. Samtidig får vi overskrifter om at vi ødelegger skisporten, men det drives bra andre steder og, og de kommer til sin rett nå. Så dette har en positiv side, sier Ulvang.

Skogstad: – Tydelige råd

Leder i langrennskomiteen i skiforbundet, Torbjørn Skogstad, forteller at de har tatt sin beslutning på to hovedgrunner.

– Et klart og tydelig råd fra vår langrennssjef (Espen Bjervig), et samlet trenerkorps og vår sjeflege i langrenn (Øystein Andersen), som vurderte risikoen for smitte som så stor at de frarådet reiser i røde land, sier Skogstad til VG.

Den andre grunnen er norske karantenebestemmelser med hjemkomst fra røde land.

– Jeg understreker at vi støtter myndighetenes vurderinger knyttet til karantene hundre prosent, men dette gjør at en utøver som kommer tilbake til Norge ikke kan drive normal trening i karantenetiden. Karantene var på det tidspunktet ti dager, sier Skogstad.

Tour de Ski avsluttes opp slalåmbakken i Val di Fiemme søndag.

Linn Svahn overrasket da hun vant 10-kilometeren lørdag, etter dette oppløpet: