Opplysninger til VG: Viking-suksess på vei til Russland

For to år siden spilte Ylldren Ibrahimaj (25) i Obosligaen. Nå er han på vei til en av Europas største ligaer.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

TIL RUSSLAND: Ylldren Ibrahimaj, her i duell med RBKs Markus Henriksen, er på vei til Ural. Foto: Carina Johansen / NTB

Den Arendal-fødte kantspillerens kontrakt med Viking utløp ved nyttår. Det blir ingen ny avtale med Stavanger-klubben.

Ifølge VGs opplysninger er Ibrahimaj nemlig så godt som enig med den russiske toppklubben Ural Jekaterinburg om en 3,5-årskontrakt.

Klubben ligger på 12. plass i russisk Premier League.

Dersom alt går som det skal, blir Ibrahimaj lagkamerat med landsmann Stefan Strandberg, som for tiden er ute med skade.

Ibrahimaj har ikke besvart VGs henvendelser.

Kantspilleren leverte syv mål og tre målgivende pasninger for Viking i Eliteserien forrige sesong. Han ble hentet fra Mjøndalen i Obosligaen før 2019-sesongen. Før dette var han med på å ta Arendal fra 3. divison til Obosligaen mellom 2012 og 2017.

– Vi har sagt at døren har stått åpen hos oss, men vi har skjønt at han ville prøve å søke seg til utlandet. Jo lengre tiden har gått, desto mer har vi skjønt at det ikke gikk vår vei. Vi ønsket å beholde både ham og Zymer (Bytyqi, klar for tyrkiske Konyaspor), sier Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim.

Han bekrefter at Viking er i gang med å lete etter erstattere for både Bytyqi og Ibrahimaj.