Jansrud varsler trolig karriereslutt: – I utgangspunktet min siste sesong

– I utgangspunktet er dette min siste sesong. Jeg er «keen» på å ha med meg dette OL-et her, forteller Jansrud til VG.

– Du har bestemt deg for det?

– Ja, sier 35-åringen.

Jansrud forteller samtidig at han vil forsikre seg om at det blir en skikkelig karriereavslutning på Kvitfjell. Den kommende sesongen arrangeres det verdenscup i Norges bratteste alpinbakke fra 3. til 6. mars.

– Det jeg ønsker er at jeg kan si at Kvitfjell blir mitt siste Kvitfjell, slik at jeg kan ta farvel med det som har vært min hjemmearena og lokalmiljøet som har betydd mye for meg. Plutselig går det dritbra denne sesongen her og så blir man sånn: «Fader heller, jeg tar ett år til.» Da kan jeg ikke ta en avslutningsgreie på Kvitfjell, men i utgangspunktet er dette min siste sesong, forteller Vinstra-karen.

Blant tidenes beste

Olympisk mester, verdensmester, åtte OL- og VM-medaljer totalt og 23 verdenscupseirer har bidratt til å skrive Jansrud inn i historiebøkene som en av tidenes beste norske alpinister.

Forrige sesong ble ikke som ønsket, men landslagssjef Steve Skavik mener 35-åringen kan toppe resultatlistene igjen i det som altså fort blir hans siste sesong.

– Kjetil vet hva som gjelder for hans del. Han begynner nå å finne ut av sin rolle som familiefar i kombinasjon med idrett, som har vært nytt for ham. Han har nok lært mye av sesongen som har vært og vil gjøre lettere tilpasninger for å få ting til å fungere bedre i sesongen som kommer, sier Skavik til VG.

Jansrud ble pappa til datteren Frøya sammen med Benedicte Isabel Mortensen i juli i fjor. Alpinisten beskrev dagen som den største i hans liv.

– Du kan ikke leve som en 25-åring når du er fem-og-tredve og har barn. Det handler om å prioritere. Om jeg har lært av forrige sesong? For min del handler det om å ha et bredere grunnlag for hva jeg kan forvente meg, forteller Jansrud.

– I fjor, da jeg gikk inn i en sesong som nybakt pappa, var alt litt nytt. Nå er jeg bedre rustet, men jeg gjør ikke noen endringer av den grunn.

– En veldig uvanlig situasjon

Jansrud beskriver forrige sesong som lærerik, men sportslig krevende. Målsettingene er høye.

– Jeg har alltid hatt store høydepunkt, selv om sesonger ikke har gått så bra totalt sett. I fjor var jeg én gang på pallen og i nærheten noen ganger, men jevnt over langt ifra. Det skaper en viss usikkerhet. Det er en veldig uvanlig situasjon å være i. Det er en jobb som må gjøres. Det gir motivasjon, det også, sier han.

– Har du konkludert med noe som var grunnen til at det ikke gikk som du ønsket sist sesong – eventuelt med hva?

– Sammensatt, tror jeg. Det er kanskje en blanding av flere ting. Jeg må rydde opp litt i utstyr. Jeg har verdens raskeste ski og sko, men man har slitt med å få det til å fungere i de ulike kombinasjonene med det jeg har å velge mellom. Det kan ha med mikroskopiske ting. Vi kom veldig langt med det arbeidet i vår.

– Det andre er den jobben jeg gjør med laget på sommeren med fysikken. Har jeg det samme nivået som i fjor, er det egentlig greit. Det tredje er teknisk utvikling. Jeg er fem-og-tredve. De som kommer opp, er i sin «prime» alder. De tar litt andre steg enn jeg gjør. Jeg må sørge for at toget ikke går.

– Hvilke tanker går du rundt med i det daglige nå inn mot den neste sesongen?

– Jeg er for gammel til å være revansjelysten. Jeg har fått gleden av en veldig god karriere. Jeg føler ikke noe uoppgjort. Men jeg føler jeg møter meg selv i døren da: Jeg er fem-og-tredve og har barn. Er det dette jeg har lyst til å gjøre? Jeg har definitivt ikke lyst til å bli nummer 15. Det er ikke derfor jeg er her. Så har det noe med kjærligheten til sporten og de jeg er på lag med. Motivasjonen kommer plutselig bare igjen. Og når den først er der, er jeg med for å vinne. Dette er en OL-sesong. Jeg elsker det, og er supermotivert.