Ny podkast: - Ting gikk fra vondt til verre

Frode Fagermo og Bjørn Erik Melland er ukens gjester i podkasten Sunnmørsball.

Kristian Stenerud (t.v), Frode Fagermo, Tarjei Omenås og Bjørn Erik Melland er med i siste utgave av Sunnmørsball. Foto: SMP

Sunnmørsposten er tilbake igjen med en ny utgave av Sunnmørsball, som blir årets siste. Denne gangen har Tarjei Omenås og Kristian Stenerud fått besøk av Frode Fagermo og AaFK-sportssjef Bjørn Erik Melland.

Vi prøver oss på en gjennomgang av hva som har gått galt i klubben i år. Et av temaene vi diskuterer, er hva slags effekt AaFK har fått av å bytte ut Lars Bohinen til fordel for Lars Arne Nilsen. Der er Fagermo veldig klar på at ting har gått fra vondt til verre:

– Det har blitt mye, mye verre under Lars Arne Nilsen, sier han i podkasten.

Sportssjef Melland gir oss også sin versjon av hvorfor ting har gått galt i år.

PS: Vi fikk dessverre tekniske problemer med podkasten, som gjør at de sju-åtte siste minuttene vi spilte inn ikke kom med i podkasten som er publisert. Derfor avsluttes den litt brått, men vi lover å komme sterkere tilbake neste år!

