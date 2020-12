Molde ser mulighetene etter Hoffenheim-trekning: – Må være offensive

Manchester United fikk en marerittrekning da de ble trukket mot Real Sociedad i 16-delsfinalen i Europa League. En tøff trekning ble det også for Molde, som møter Hoffenheim og Håvard Nordtveit, men i Molde ser man mulighetene.

TYSK MOTSTAND: Molde sjokkerte Arsenal tidligere i høst, selv om det til slutt ble tap. I februar skal Molde spille mot Hoffenheim i 16-delsfinalen. Foto: Neil Hall / EPA

Hoffenheim har hatt en beskjeden start på sesongen og ligger på tolvteplass etter elleve serierunder i tysk Bundesliga.

– Dommen er vel slik at vi møter et veldig godt fotballag. De ble nummer seks i Bundesliga forrige sesong og så er vår jobb å se mulighetene og sjansene inn mot kampene. Vi er rimelig fornøyd med å få Hoffenheim, og vi ser muligheter. Det er det beste jeg kan si, sier Molde-trener Erling Moe til VG.

– Vi må jo være offensive og tøffe i skallen når vi er med i dette selskapet. Det er klart at det blir en tøff affære å gå videre, men vi ser muligheter til å gi dem en skikkelig god fight, sier Moe videre.

Første kamp i 16-delsfinalen blir spilt 18. februar, med returoppgjør 25. februar - altså en god stund før Eliteserien 2021 starter opp. Molde har derfor allerede avtalt treningskamper med Rosenborg og Bodø/Glimt inn mot kampene mot Hoffenheim, og håper også på et realt vintervær når tyskerne tar turen til Molde.

– Vi får håpe det er surt, kaldt, sludd og full storm. Da trives vi godt, sier Moe humrende.

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United kunne bli trukket mot Molde i 16-delsfinalen under trekningen i Europa League mandag.

Molde kom seg videre til sluttspillet etter å ha blitt gruppetoer bak Arsenal i gruppe B, mens Manchester United kom inn i Europa League etter at de kun ble nummer tre i gruppe H i Champions League.

Det blir imidlertid ikke Norge-besøk for Solskjær.

– Det hadde jo vært kult. Det må en innrømme, men det er et sabla godt lag som kommer fra Champions League. De er blant de beste, så sportslig sett er jeg fornøyd med at det ikke ble det, sier Moe om at det ikke ble et møte med Solskjær.

Istedenfor blir det en tur til Baskerland for Manchester United, hvor de skal møte Real Sociedad, et lag som for øyeblikket topper den spanske ligaen.

– Det er omtrent det verste de kunne få, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller om trekningen til Manchester United.

Et lag som nok er meget fornøyd med trekningen er Tottenham, som skal spille mot østerrikske Wolfsberger.

Jens Petter Hauges AC Milan skal til Serbia for å spille mot Røde Stjerne (Crvena Zvezda), mens Simen Juklerød og Royal Anterp skal møte Rangers.

Slik ser trekningen ut:

Tottenham – Wolfsberger

Club Brugge – Dynamo Kiev

Manchester United – Real Sociedad

Arsenal – Benfica

Røde Stjerne – AC Milan

Rangers – Royal Antwerp

Leicester City – Slavia Praha

Villarreal – RB Salzburg

Roma – Braga

Dinamo Zagreb – Krasnodar

Bayer Leverkusen – Young Boys

Hoffenheim – Molde

Napoli – Granada

Ajax – Lille

PSV Eindhoven – Olympiakos

Den første kampen spilles 18. februar, med returoppgjør 25. februar. Lagene som er nevnt først avslutter med hjemmekamp.