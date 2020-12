Stusser over at konkurrentene ikke kopierer norsk suksessoppskrift: – Veldig rart at de ikke plukker det opp

Aleksander Aamodt Kilde leder verdenscupen etter å ha tatt to seire på to dager. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Aleksander Aamodt Kilde (28) tok sin andre seier på to dager i Val Gardena. Det gjør at han senker skuldrene for resten av sesongen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn