Tror på russisk jubel i EM-drama: – De har noen følelser i klemme

KOLDING (VG) Russland har utmerket seg med brudd på coronareglene, omdiskuterte skje-leker og noe av den beste håndballen i EM. Nå ligger det an til et stort drama om hvem som skal møte Norge i semifinalen.

UBESEIRET: Russland-trener Ambros Martín og spillerne jubler for uavgjort i thrilleren mot Frankrike. Foto: BO AMSTRUP / RITZAU SCANPIX

Før hovedrunden avsluttes tirsdag ligger det at til at Frankrike blir håndballjentenes motstander i Herning fredag. Men det kan snu både til Russland og Danmark. Frankrike er soleklare favoritter mot Sverige og TV 3-ekspert Ole Erevik mener russerne er det samme mot Danmark.

– Russland kommer til å være så motivert. Jeg tror de har noen følelser i klemme som kommer frem i den kampen, sier Erevik.

Han mente som flere profilerte danske kommentatorer at trener Ambros Martín burde ha vært fjernet fra mesterskapet da han i EM-åpningen brøt «den rød boblen» for smittevern. VG-kommentator Leif Welhaven mente det var en skandale at Martin bare fikk en advarsel.

Rett etterpå kom saken om at det russiske laget lot en skje går fra munn til munn som et sosialt tiltak på spillerhotellet – der andre lag bruker munnbind selv sammen med lagvenninner.

– Hvis det går an å sende et lag hjem for dumheter, burde Russland vært sendt ut av mesterskapet. Men det tror jeg ikke det er hjemmel for dessverre, sa Erevik.

Foran hovedrunden ble EM-programmet endret. Russerne raste over å måtte spille kamp to dager på rad.

– Vi krever en konkret forklaring. Det er vel EHF og ikke det danske landslaget som arrangerer EM, sa Ambros Martín til Aftonbladet.

Men Russland samlet seg, viste glimrende spill og ledet 19–16 mot Frankrike ved pause i kampen som til slutt endte uavgjort. Russerne mangler profilene Anna Vjakhireva og Anna Sen. Men Erevik mener at de utespiller for utespiller likevel går utenpå Danmark, som må vinne for å gå videre tirsdag. Russerne klarer seg med uavgjort.

Fakta EM-dramaet Norge er som eneste nasjon klare for semifinalen. Seks andre nasjoner kjemper om de tre siste plassene. Innbyrdes oppgjør går foran målforskjell ved poenglikhet. Hovedrunde 1 1) Russland 7 poeng – 14 plussmål. 2) Frankrike 7 poeng – 5 plussmål. 3) Danmark 6 poeng – 18 plussmål. Tirsdag: Frankrike-Sverige (kl. 18.15), Danmark-Russland (kl. 20.30). Hovedrunde 2 1) Norge 8 poeng - 45 plussmål. 2) Kroatia 6 poeng - 2 minusmål. 3) Nederland 4 poeng - 4 minusmål. 4) Tyskland 4 poeng - 10 minusmål. Tirsdag: Nederland-Romania (kl. 16.00), Kroatia-Tyskland (kl. 18.15), Ungarn-Norge (kl. 20.30).

– Vjakhireva er en spiller som det krever flere for å erstatte. Men det synes jeg russerne har gjort veldig godt. Hun er en av verdens beste spillere og har sin egen stil. Jeg synes Russland har vært bra i forsvar selv uten Anna Sen. Men de mangler hennes rutine, sier Nora Mørk til VG.

Russland har blant annet erstattet venstrehendte Vjakhireva med Antonina Skorobogatsjenko – 21-åringen som for noen år siden ble utelukket fra håndball etter at hun testet positivt for stoffet meldonium under junior-EM i 2017. Den opprinnelige straffen på 20 måneder ble etter hvert satt ned til et halvt år utestengelse for Skorobogatsjenko og to lagvenninner.

Mot Frankrike scoret hun på alle fem skudd forsøk. Ole Erevik mener Danmarks eneste mulighet ligger i at Sandra Toft – som mot Spania – stenger det danske buret mot Skorobogatsjenko & co.

– Jeg holder Russland som ganske klar favoritt. Danmark er avhengig av at Sandra Toft spiller på høyt, høyt nivå, sier Erevik.

Han får følge av den danske landslagssjefen Jesper Jensen.

– Jeg tror keeperduellen kan bli avgjørende. Jeg synes vi har bedre målvakter, sier Jensen til VG. Både Toft (37 prosent redninger) og Tina Reinhardt (33 prosent) ligger foran Russlands Anna Seydokina (32 prosent) på EM – statistikken.

Jesper Jensen holder Norge som favoritter til EM-gullet.

– De tre bakspillerne (Veronica Kristiansen, Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk) har jo spilt svært mange landskamper med Kari Brattset Dale og Heidi Løke. De kjenner hver andres bevegelser svært godt. Og nå har også Henny Reistad stemplet inn i tempospillet. Norge spiller med et voldsomt trykk, men jeg håper det er noen som kan gjøre det vanskelig for dem, sier Danmarks trener.

Hvis Danmark blir norsk motstander i semifinalen, går de til kampen med 13 strake tap mot Norge. De tre siste er kommet denne høsten.

Russland holdt ikke pressekonferanse mandag og det har ikke lyktes VG å få en kommentar til denne saken.