Fjørtoft tror på fotballmirakel for nødlandslaget: – Har alt å vinne

Tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft mener historien om nødløsningen til Norge er som skapt for en sensasjon i Østerrike.

KLARE TIL TJENESTE: Håkon Evjen (t.v.) og Ruben Gabrielsen kom rett fra Alkmaar og Toulouse for å slutte seg til den norske nødlandslagstroppen. Foto: Stian Lysberg Solum

Etter klare føringer fra norske helsemyndigheter ble det besluttet at det opprinnelige A-landslaget ikke kunne spille de avgjørende Nations League-kampene mot Romania og Østerrike etter påvist coronasmitte i troppen.

På rekordtid er i stedet 18 nye spillere kalt inn til den avgjørende kampen mot Østerrike onsdag. Nødlandslaget med reservertrener Leif Gunnar Smerud er nå blitt en snakkis før oppgjøret som avgjør gruppen.

– Jeg ser frem til at Norge med sitt nye heroiske landslag slår Østerrike, sier tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft.

Selv var han stjerne i den østerrikske hovedstadsklubben Rapid Wien på 90-tallet. Nå gir den spesielle opptakten til kampen Fjørtoft tro på seier for reserveløsningen til Norge.

– Det er en «one off». Det er en mulighet for mange av spillerne. Jeg blir forundret om ikke en eller to benytter sjansen og det var i denne kampen det begynte for dem, sier Fjørtoft.

– Flere av spillerne har regelmessig spilt i gode ligaer og har alt å vinne, spesielt etter at dere kaller det nødlandslag, sier Fjørtoft.

Vil ha bort nød-begrep

Det var Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth som skulle sende Norge til topps i Nations League-gruppen mot Østerrike. Nå er det i stedet spillere som Jørgen Strand Larsen og Viking-spiss Veton Berisha som bærer det ansvaret. På toppen av dette får laget kun en trening sammen før oppgjøret.

– Man kan tulle med b-landslaget, som vi gjorde i gamle dager, men dette er det beste landslaget vi har tilgjengelig, sier Fjørtoft, som mener begrepet «nødlandslag» devaluerer statusen til spillerne som er samlet på rekordtid:

– Hvis vi skal «spice» opp dramatikken så er det 4–5 spillere på det norske herrelandslaget som er litt bedre enn de andre. Når man ser nedover i rekkene så er det ikke så stor forskjell på spillerne, sier Fjørtoft.

Han ville imidlertid sett på Østerrike som forhåndsfavoritt uansett norsk lag.

Fakta Den norske troppen mot Østerrike

Anders Kristiansen (Union Saint-Gilloise), Per Kristian Bråtveit (Djurgården), Andreas Vindheim (Sparta Praha), Jørgen Skjelvik (OB), Julian Ryerson (Union Berlin), Daniel Granli (AaB), Ruben Gabrielsen (Toulouse), Andreas Hanche-Olsen (Gent), Tobias Bjørkeeiet (Brøndby), Sondre Tronstad (Vitesse Arnhem), Fredrik Ulvestad (Djurgården), Håkon Evjen (AZ Alkmaar), Ghayas Zahid (APOEL), Kristoffer Askildsen (Sampdoria), Kristian Thorstvedt (Genk), Mats Møller Dæhli (Genk), Jørgen Strand Larsen (Groningen), Veton Berisha (Viking).

Uviss på laget

Tidligere landslagskeeper Erik Thorstvedt mener det ikke er noen grunn til at spillerne skal ha høye skuldre inn mot kampen. Han mener det hele er blitt en «Askeladden-greie» der man håper på et lite mirakel.

– Det er ingen grunn til å bli slaktet, sier Thorstvedt, som er far til hasteinnkalte Kristian Thorstvedt.

Flere av Østerrikes stjerner som David Alaba, Xaver Schlager og Marcel Sabitzer spiller i toppklubbene i Bundesliga. Men Thorstvedt mener 2–0 til hjemmelaget kan være et realistisk tips.

– Det er ikke Spania eller Tyskland vi skal møte. De er et hakk verre. Østerrike er ikke helt i toppen, sier Thorstvedt.

Samtidig er han helt i villrede når det gjelder den norske lagoppstillingen. Kun fem spillere har landskamper fra før.

– Dersom noen greier å ta ut det laget på forhånd og treffe, så er de ganske gode, sier Erik Thorstvedt.

Han tror den spesielle opptakten til kampen bare har skapt større interesse.

– Så får man se om vi skrur av etter 20 minutter eller om det varer hele kvelden, sier han.

– Det er ikke «Brauten» og Ødegaard, men det er i alle fall en gjeng som skal jobbe hardt. De får sin sjanse. Mange kommer sannsynligvis til å spille sin første og eneste landskamp. Det må de prøve å nyte, sier Thorstvedt.

Det var under Åge Hareides periode som dansk landslagstrener at begrepet nødlandslag først ble tatt i bruk, da A-landslagstroppen nektet å spille kamp på grunn av uenigheter med forbundet.

Da stilte futsal og 2. divisjonsspillere opp og en annen trener enn Hareide ledet laget i tapet mot Slovakia. Deretter var A-troppen tilbake i neste kamp. Nå mener Hareide det er helt umulig å si hvordan reserveløsningen til Norge vil klare seg.

– Det består av gode norske fotballspillere. Men forberedelsestiden er kort. Vi kan alltid håpe i fotball. Men av og til må man være realististisk. Det blir en tøff jobb. De har lite forberedelsestid og man må forstår det at de trenger tid sammen, sier Hareide.