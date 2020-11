Raymond Johansen ut mot «uforståelig» landskamp i Oslo: - Utsetter folk for unødvendig fare

Onsdag skal Norge spille mot Israel på Ullevaal. Raymond Johansen (59) reagerer på at det spilles landskamper verden rundt – midt i en pandemi.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

KRITISK: Raymond Johansen mener det drives rådrift på fotballspillere som sendes verden rundt for å spille midt i en pandemi. Foto: Terje Bringedal

– Jeg må ærlig talt si at det er pussig på alle mulige måter. Jeg må minne om at da vi stengte ned Oslo forrige gang, 12. mars, var det en annen stor begivenhet samme dag: Liverpool – Atletico Madrid, sier Johansen.

En rapport slo fast at kampen resulterte i 41 coronarelaterte dødsfall. På Ullevaal og de fleste andre arenaer, vil det være begrenset med publikum denne gangen. Johansen, som forrige uke besluttet sosial nedstenging av Oslo, er likevel bekymret for spillerne og smitten de eventuelt drar med seg.

Byrådslederen rykket bekymret ut på Twitter mandag kveld. Meldingen ble ifølge Johansen slettet etter stort medietrykk på et tidspunkt han ikke hadde tid til å svare, men han understreker at han står inne for innholdet.

– Det er rovdrift på spillerne, smittevernfaglig uforsvarlig og utsetter folk for unødvendig fare ved å spille mer eller mindre viktige landskamper. Det virker pussig at spillere sendes kloden rundt, og her i byen er vi midt i en sosial nedstenging. Jeg synes det er uforståelig, sier 59-åringen.

Johansen er ikke den eneste som har reagert på at det spilles landskamper nå. VGs kommentator Leif Welhaven skriver tirsdag om det han kaller «unødvendige forflytninger» midt i en pandemi.

«Hvor tonedøvt er det da at det for alt i verden skal trumfes gjennom at landskamper med minimal konkurranseverdi skal gjennomføres?», spør Welhaven.

– Jeg liker fotball veldig godt, og det er noe av det jeg slapper mest av med. Nå er jeg glad for at Vålerenga klatrer på tabellen, men jeg synes det er rart med disse landskampene. Det er lettere å holde et smitteregime inne i et klubblag. På landslag kommer det spillere fra en haug med klubber i ulike land. Det er en mye mer krevende situasjon, mener Johansen.

Les også Lagerbäcks store problem: – Aldri vært med på

Han mener hjemlige ligaer, som Eliteserien og Toppserien, har vist seg å være forsvarlig. Johansen har imidlertid merket seg at klubbmanagere, som Liverpools Jürgen Klopp, er bekymret for å sende spillere på landslagssamlinger.

– Fotballen har et ansvar. Flere trenere sier at det kommer inn smitte etter landslagssamlinger. Det drives rovdrift på disse underholdningsartistene, og det hører ingen sted hjemme, mener Oslos byrådsleder.

Liverpool er blant lagene i Premier League som har blitt hardest rammet av viruset. Thiago Alcântara, Sadio Mané, Kostas Tsimikas og Xherdan Shaqiri har alle hatt viruset – sistnevnte etter å ha vært på samling med Sveits.

Helsedepartementet viser til Kulturdepartementet, som er forelagt utspillene til Johansen. De har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

Les også Solbakken bryter tausheten: Teller fortsatt til 10

VG har tidligere snakket med NFF om hvorfor de ønsker å spille kampen mot Israel.

– Et nei til kamp betyr en avkortning på mange millioner kroner. I en periode med tøffe økonomiske utfordringer er det krevende, opplyste pressesjef Svein Graff.

– Det er ikke tema å si nei til UEFA og vise til at verden står i en pandemi?

– Jeg ser poenget, og dette er en vanskelig situasjon, men vi følger svært strenge smittevernskrav i UEFA-protokollen og restriksjoner fra lokale helsemyndigheter. De mener det er forsvarlig å spille kamper, påpekte Graff.

VG har forsøkt å komme i kontakt med NFF i dag for ytterligere kommentarer, men har foreløpig ikke fått svar.

Les også Sveriges fotballpresident langer ut mot Ibrahimovic: – Utrolig skuffet

Neste uke skal Norge til Østerrike for å spille bortekamp i Nations League. Mandag ble tre spillere fra Red Bull Salzburg nektet å slutte seg til landslagstroppen etter at det ble oppdaget coronasmitte hos seks av spillerne i klubblaget. Søndag skal Norge til Romania.