Norges landskamp mot Israel avlyses

Dagens omdiskuterte landskamp på Ullevaal mellom Norge og Israel er avlyst. Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nye vurderinger fra Helsedirektoratet har ført til at Helsedirektør Bjørn Guldvog sterkt anbefaler at kampen ikke blir spilt.

Tirsdag ga kommuneoverlegen i Oslo klarsignal for at kampen kunne spilles etter at en spiller testet positivt på covid-19 i den israelske troppen. Spilleren ble isolert fra den øvrige troppen, sammen med andre spillere han hadde spist middag sammen med. Dermed var situasjonen avklart, og kampforberedelsene kunne fortsette.

I et møte i onsdag formiddag og i et påfølgende brev til Norges Fotballforbund (NFF) mener Helsedirektoratet at det er en risiko for smitte blant spillere og støtteapparat dersom dagens landskamp mellom Norge og Israel blir gjennomført.

MÅ HOLDE SEG TIL TRENING: Det blir ingen kamp i Oslo på onsdag. Istedenfor blir det nye treningsøkter inn mot søndagens bortekamp i Romania. Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

– Det er selvsagt trist å avlyse en kamp timer før avspark. Det understreker samtidig alvoret i situasjonen vi står i. Over 500 landskamper i Europa er gjennomført denne høsten. Derfor er vi trygge på at protokollene gir den nødvendige smittevernfaglige rammen rundt kampene som spilles. Når nå helsemyndighetene er usikre på risiko for spredning etter et smitteutbrudd i den israelske troppen og anbefaler å avlyse kampen, så følger vi selvsagt dette, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund.

– Vi hadde jo ikke dette på radaren inntil gårsdagen. Kampen var under ordinær planlegging og klarert for spill av kommuneoverlegen, selv med smitte hos en spiller, sier Bjerketvedt til VG.

– Vi vet i morges at Helsedirektoratet gjorde egne vurderinger i går kveld og inviterte oss til møte i dag. Det har ingen hjemmel, men de kom med en sterk anbefaling. Både på grunn av usikkerhet rundt den israelske troppen og situasjonen i det norske samfunnet, og Oslo spesielt, sier generalsekretæren.

– Dette møtet var for et par timer siden. Vi har gjort våre egne vurderinger på bakgrunn av det. Det er mange parter her, med vår egen arrangørstab og de to landslagene. Vi har ikke jobbet med noe annet de siste timene, samtidig som det er viktig å komme ut med dette raskt, for det er jo ikke mange timer til kampen skulle startet.

GENERALSEKRETÆREN: Pål Bjerketvedt og NFF har jobbet intensivt onsdag formiddag. Foto: Frode Hansen

Det var Mu’nas Dabbur i Israels tropp som fikk påvist coronasmitte. Kampen var en treningskamp.

Flere har ytret seg kritisk til gjennomføringen av onsdagens kamp mellom Norge og Israel. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, har kalt kampen «uforsvarlig».

– Det er rovdrift på spillerne, smittevernfaglig uforsvarlig og utsetter folk for unødvendig fare ved å spille mer eller mindre viktige landskamper. Det virker pussig at spillere sendes kloden rundt, og her i byen er vi midt i en sosial nedstenging. Jeg synes det er uforståelig, sa 59-åringen til VG tirsdag.

VG oppdaterer saken.