Bytyqis drømmetreff reddet Viking - kan være tapt for klubben

(Stabæk – Viking 1–1) Zymer Bytyqi har gjort det til vane å score vakre mål. Det har klubber i utlandet fått med seg. Overfor Stavanger Aftenbladet bekrefter han at det foreligger tilbud.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vi må tilbake til mai 2016 for å finne forrige gang Stabæk slo Viking. De syv siste oppgjørene i alle turneringer hadde enten gått i rogalendingenes favør eller endt uavgjort, og heller ikke denne gangen klarte Stabæk å vinne.

– Det var en veldig tøff kamp, med mange fysiske dueller. Det smalt som bare det, sier Bjarne Berntsen om bataljen på Nadderud.

– Jeg er fornøyd med prestasjonen vår. Vi ble det beste laget gjennom første omgang og skapte mest etter pause. Vi møter bra motstand, men jeg er litt skuffet over at vi ikke får et mål til, oppsummerer Stabæk-trener Jan Jönsson.

Hjemmefansens pyroeffekter lyste opp stadion før kamp, men ikke før et kvarter før pause satte Luc Kassi fyr på kampen. En praktfull utligning fra Zymer Bytyqi sørget for poengdeling.

MÅL: Zymer Bytyqi gratuleres av lagkameratene etter drømmetreffet. Foto: Heiko Junge

Viking-spilleren fikk gå og gå langs kanten, trakk uforstyrret inn i banen, før han plasserte ballen perfekt over Sandberg i det lengste hjørnet.

– Jeg er bestemt, og ser åpningen for å skyte. Jeg har vist mange ganger i år at jeg har en fin skuddfot, og nå satt den igjen, sier Bytyqi til VG om sitt kunstmål.

Vikings nummer syv er på utgående kontrakt, og kan være tapt for Viking etter nyttår. Ifølge Stavanger Aftenblad har han ennå ikke bestemt seg for hvor han fortsetter karrieren.

– Jeg har et par tilbud fra utlandet, men jeg har lagt alt til side. Jeg bruker god tid på å bestemme meg. Jeg har fokus på å spille god fotball, så tar jeg valget om fremtiden når jeg er klar for det, sier Bytyqi til avisen.

– Det er alltid fare for å miste gode spillere. Sånn er fotballen blitt, så det er ikke noe problemer, sier Berntsen til VG.

Stabæk sto med tre strake hjemmeseire før Viking kom på besøk, og var også det beste laget i første omgang. Hjemmelaget var nære ved Edvartsen, Maatsen og Skytte, men måtte vente én halvtime før ballen lå i nettet.

Emil Bohinen måtte stå over kampen med karantene – på grunn av kort, ikke corona, altså – og i hans fravær grep Kassi sjansen. Darren Maatsen drev oppover høyrekanten, kombinerte fint med medspillerne, og slo ut til Kassi. Fra like utenfor 16-meteren klemte han til, og ballen curlet inn i nettet.

– Det var en fin kveld for meg. Det var et fint mål, og jeg visste hva Darren skulle gjøre, fordi vi hadde snakket om det i forkant. Da visste jeg hva jeg skulle gjøre også, forteller Kassi, som jobber med seg selv for å være klar når han endelig får sjansen av Jönsson.

JUBEL: Kassi gliser for sin 1–0-scoring. Foto: Heiko Junge

Stabæks ledelse holdt i ti minutter. Bytyqi har scoret flere fine mål denne sesongen, og mot Stabæk gjorde han høydepunktsvideoen på YouTube enda lenger. Et drømmemål fra en spiller som tør mer enn tidligere på banen.

– Jeg har jobbet mye med det mentale. Nå stoler jeg mer på instinktet mitt, forteller han.

Vinden skapte problemer etter pause. Naturkreftene økte i styrke gjennom pausen, og i andre omgang ble ballen stadig vekk blåst mot vertenes mål.

– Det blir en spesiell kamp når det er så mye vind, og det fører til flere dueller, sier Berntsen.

Det var langt mellom sjansene i andre omgang, selv om det ikke sto på angrepsviljen. Kassi trodde han hadde scoret kveldens andre kvarteret før slutt, men fortvilelsen var stor da han tittet bort på linjemannen.

På overtid gikk både Gustav Valsvik Yaw Amankwah i bakken med en skade. Sistnevnte signaliserte bytte, og haltet ut av banen. Det er usikkert hvor lenge han blir ute.

Allerede på onsdag skal Viking spille hengekampen mot Odd, som ble utsatt som følge av Veton Berishas positive coronatest. Stabæks neste kamp kommer kommende helg, da venter Sandefjord på bortebane.

PS! Fredag rykket Stabæk Fotball Kvinner opp til Toppserien.