Gauseths doble stikk til rivalen: – Velkommen til bunnstriden

MJØNDALEN (VG) (Mjøndalen – Strømsgodset 3–0) Det er fire og fem poeng opp, men Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth (36) er sikker på at både Strømsgodset og Brann blir en del av nedrykksstriden ut sesongen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det hadde ikke holdt med uavgjort i dag for oss. Vi var for langt bak. Nå er det forspranget mye mindre. Det er fire poeng, og da er det en glede å ønske velkommen til bunnstriden 2020, oppsummerer Gauseth etter Mjøndalens 3–0-seier mot naborival Strømsgodset – og han legger til at Brann også inngår etter deres tabbetap mot Haugesund.

Fra Mjøndalen-garderoben høres Inter-sangen «Pazza Inter Amala» på full guffe, og med lørdagskamp før landslagspause er det kanskje tillatt med litt partystemning. Det hevder Gauseth iallfall var planen til motstander Strømsgodset allerede klare før derbyet mot Mjøndalen.

– Vi fikk vite på forhånd at Strømsgodset hadde med en kassebil med øl opp her og skulle feire. Vi brukte det som motivasjon, gliser Mjøndalen-veteranen og bemerker med et blunk at den kunne de la forbli parkert på Nedre Eiker:

Godset-spiller Herman Stengel melder til VG at det ikke stemmer at det var planlagt fest, mens trener Henrik Pedersen sier følgende:

– Det kjenner jeg ikke til. Jeg har ikke tenkt på øl overhodet, jeg har tenkt på å vinne denne fotballkampen, sier dansken – som aldri fikk omsatt teori til praksis. Han er ærlig på spørsmål om resten av sesongen nå vil handle om å overleve for Strømsgodset.

– Det har du helt rett i! svarer Pedersen etter den tiende kampen på rad uten seier.

Laget hans ble tatt på dødball på 1–0, av den opprinnelige Godset-supporteren Martin Rønning Ovenstads duellkraft før 2–0 – og til slutt i luften av Stian Semb Aasmundsen (175 cm) på 3–0.

– I dag var det en kamp for menn. Vi har mange spennende unge fotballspillere, men de har vanskelig for å bestå testen. Og Mjøndalen har veldig mange menn, vi har veldig mange unge gutter, beskriver Henrik Pedersen.

– Det er stor forskjell på Mjøndalen og Drammen i sted, det er stor forskjell på budsjett, det er ikke så stor forskjell på lag i øyeblikket. Det er en fjær i hatten for oss, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

Han tror også det ligger an til nabokrangel om retten til spill i Eliteserien i 2020.

– De merker pusten vår i nakken. Vi har etter min mening et program som kan gi oss flere seirer utover. Slik jeg vurderer det har de et ganske hardt program. Vi har muligheten til å ta dem igjen, spår Vegard Hansen.

Fakta Bunnstriden i Eliteserien Branns gjenstående kamper: Rosenborg (borte), Aalesund (hjemme), Viking (borte), Sarpsborg (hjemme), Start (borte), Odd (hjemme). Strømsgodsets gjenstående kamper: Bodø/Glimt (hjemme), Kristiansund (borte), Odd (borte), Haugesund (hjemme), Aalesund (borte), Stabæk (hjemme). Mjøndalens gjenstående kamper: Kristiansund (borte), Stabæk (hjemme), Haugesund (borte), Start (hjemme), Rosenborg (borte), Aalesund (hjemme). Starts gjenstående kamper: Sarpsborg (hjemme), Odd (borte), Viking (borte) Bodø/Glimt (hjemme), Mjøndalen (borte), Brann (hjemme), Vålerenga (borte).

Godset-trener Henrik Pedersen legger ikke så mye i kampprogrammet, der serieleder Bodø/Glimt venter på Marienlyst i neste, før bortekamper mot Kristiansund og Odd.

– Det med hvem vi møter, er det ikke stor forskjell på. Det kan være vel så vanskelig å møte Bodø/Glimt som Mjøndalen. Programmet legger jeg ikke mye. Det jeg legger vekt på, er at i dag leverer vi en prestasjon vi ikke kan være bekjent av, fastslår Henrik Pedersen.

Mjøndalen-keeper Sosha Makani reddet fire av de seks målsjansene Strømsgodset skapte før pause. De to andre – begge fra Kristoffer Tokstads høyrefot – gikk henholdsvis i forsvarsblokken og over.

– Det er vår egen skyld. Det er opp til oss å ta ansvar, slik vi gjorde i fjor. Jeg vet ikke hvordan de andre lagenes program er, men vi kan vinne og tape alle kampene, mener Mikkel Maigaard.

