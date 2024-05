– En legende. En unik fotballspiller. En stor Real Madrid-spiller, og det har vært en ære for meg å trene deg. Jeg ønsker deg alt det beste, Toni.

Slik takker Real Madrid-sjef Carlo Ancelotti av sin trofaste midtbanemann på Instagram etter Kroos’ siste kamp foran hjemmepublikumet i Madrid.

– En spiller og person fra øverste klasse. Takk, Toni! skriver tidligere trener Zinédine Zidane.

Også nåværende og tidligere lagkamerater gjennom ti sesonger vier noen ord til Kroos:

– Takk for alt du har gitt fotballen, skriver Dani Ceballos.

– Et forbilde for alle, skriver Nacho Fernandez.

«GRACIAS LEYENDA»: Real Madrid-fansen hyllet Kroos med en tifo med teksten «Takk, legende». Foto: Alberto Gardin/IPA Sport / ipa-a / Pa Photos / NTB

Før sesongens siste ligakamp ble Kroos hyllet med tifo og stående ovasjoner.

Etterpå ventet rørende øyeblikk med tyskerens tre barn og kone.

– Jeg holdt meg sterk helt til jeg så mine barns reaksjon. Det knakk meg helt, sa Kroos i avskjeden.

– Det har vært ti uforglemmelige år, sa Kroos til RMTV.

Kroos ble byttet ut etter 87 minutter i kampen mot Real Betis. Den endte 0–0, men det var det få som brydde seg om.

All oppmerksomheten var rettet mot Kroos som nå kun har én kamp igjen for klubben han har spilt for i snart ti år.

Om én uke avslutter Kroos klubbkarrieren med Champions League-finale mot Julian Ryersons Dortmund.

Så venter én siste runddans med det tyske landslaget i EM på hjemmebane før midtbaneeleganten legger skoene på hyllen.