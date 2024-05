Begge de to klubbene har trøblet videre etter fjorårets nedrykk fra Eliteserien, men i AaFK ser ikke krisen ut til å ha noen ende.

Sunnmøringene røk 0-2 borte mot Bryne og står fortsatt på fem poeng etter ni runder. Om ikke trenden snus raskt, kan tabelljumboen få det stritt med å berge plassen.

Henrik Bjørdal scoret to ganger da Vålerenga banket Åsane 5-1. Martin Kreuzriegler og Mees Rijks kom også i målprotokollen for gjestene.

– Det er fullt av nestenmuligheter og masse rom der ute. Hadde vi utnyttet noen situasjoner bedre, kunne det stått mer enn 4-0, sa Bjørdal til TV 2 i pausen.

På tampen skjøt Sander Strand inn Åsanes redusering. 45 sekunder senere noterte samme mann seg for et selvmål.

VIF-seieren kom etter den svake 0-2-kampen hjemme mot Kongsvinger 16. mai. Oslo-klubben er oppe i 14 poeng og er nummer fem.

Bytte på toppen

Kongsvinger er ny serieleder etter 3-2 hjemme mot Mjøndalen. Laget tok seg til topps fordi Sogndal snublet og fikk kun 1-1 mot Raufoss. Adem Güven, Lucas Haren og Noa Williams gjorde målene som ga KILs trepoenger.

Sogndal tok en tidlig ledelse med et selvmål, men halvveis ut i 2.-omgangen sørget Kristoffer Hay for en overraskende uavgjort. Tore André Flos lag er to poeng bak Kongsvinger.

Nedtur ble det også for Stabæk. Fjorårets eliteserielag falt 0-3 borte mot formsvake Ranheim og har gått tre kamper på rad uten å vinne. Det gjør at bærumslaget befinner seg på 7.-plass med 13 poeng.

Egersund kom tilbake fra 0-2 til 2-2 hjemme mot Levanger. Dermed er opprykkslaget kun tre poeng fra teten med én kamp mindre spilt enn KIL og Sogndal.

Sanel Bojadzic er toppscorer i 1. divisjon med sine elleve mål. Onsdag sendte han Levanger i ledelsen etter bare tre minutter.

Slik ser neste runde ut:

* Søndag: Vålerenga – Levanger.

* Mandag: Bryne – Ranheim, Mjøndalen – Moss, Raufoss – Lyn, Sandnes Ulf – Kongsvinger, Stabæk – Egersund, Aalesund – Åsane.

* Tirsdag: Start – Sogndal.