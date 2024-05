Den spanske fotballklubben skriver i en pressemelding fredag at den vil «uttrykke sin ytterste tilfredshet» med avgjørelsen som er tatt av domstolen i Barcelona.

Barcelona får medhold i at utbetalingene til Negreira ikke kan betraktes som bestikkelser. Klubben, nåværende klubbpresident Joan Laporta og de tidligere presidentene Sandro Rosell og Josep Maria Bartomeu var siktet i saken, men nå er anklagene frafalt.

Barcelona skal ha betalt den tidligere dommertoppen Negreira over 80 millioner kroner i perioden 2001 til 2018. Klubben har begrunnet transaksjonene med at Negreira leverte tekniske rapporter som konsulent, og at han i tillegg skal ha bidratt med informasjon om talenter fra andre klubber i Spania.

– Vi står fast på vår overbevisning om at rettferdigheten vil seire, og at hendelsene knyttet til siktelsen kan bli endelig avklart og dermed demonstrere klubbens absolutte uskyld, skriver Barcelona.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har også gjort sin egen etterforskning av saken, men landet i fjor sommer på at Barcelona fikk spille i mesterligaen inneværende sesong.