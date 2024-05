McLaughlin hadde snitt på 376,860 km/t over fire runder på Indianapolis Motor Speedway. Han slo så vidt rekorden Alex Palou satte i fjor.

Will Power var nest best og fjorårets løpsvinner Josef Newgarden nummer tre. Dermed fikk Penske-laget hele første startrekke for første gang siden 1988.

Alexander Rossi og Kyle Larson får fjerde og femte startspor i løpet neste søndag.

Larson skal starte i både Indy 500 og et Nascar-løp samme dag. Det har bare fire førere gjort før ham.