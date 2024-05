Det skriver klubben på sine nettsider.

– Jeg er veldig glad for å signere kontrakten. For meg handler det om at man fornyer tilliten fra begge sider, sier spanjolen.

Iraola tok over roret i Bournemouth i fjor sommer og har ledet klubben til intern poengrekord i Premier League. Allerede før siste kamp er spilt, har Iraolas menn sanket 48 poeng. Det har Bournemouth aldri klart før på det øverste nivået.

– Vi har hatt en god første sesong sammen i Premier League, og jeg er glad for at begge sider ønsker å fortsette forholdet videre, sier han og fortsetter:

– Jeg er stolt over at vi klarte poengrekorden. Vi spiller i en tøff liga, med veldig god motstand. Sesongen startet sakte, men jeg synes vi har forbedret oss mye og spiller på riktig måte.

Iraolas prestasjoner har også blitt lagt merke til av Premier League, som har nominert ham til årets trener i ligaen. Der får han riktignok hard konkurranse av Jürgen Klopp, Mikel Arteta, Unai Emery og Pep Guardiola.