Rødtrøyene fra Old Trafford hadde like mange poeng som Newcastle før den siste serierunden, men Erik ten Hags mannskap trengte et bedre resultat enn «The Magpies» på grunn av betydelig svakere målforskjell.

Mot Brighton på den engelske sørkysten sørget Diogo Dalot og Rasmus Højlund for tre United-poeng, men borte mot Brentford gjorde Newcastle den nødvendige jobben. Dermed er Manchester Uniteds svakeste ligaplassering (8.-plass) i den moderne Premier League-æraen et faktum. Den engelske storklubben ender ligasesongen med negativ målforskjell (-1).

Det har bare skjedd en gang siden 1989/1990-sesongen at klubben ikke har spilt i Europa. Det skjedde etter 7.-plassen 2013/2014-sesongen, og manager David Moyes fikk sparken med fire kamper igjen av sesongen. Nå må byrival Manchester City slås i FA-cupfinalen om det ikke skal skje til høsten.

Newcastle i målform

Borte mot Brentford ville tre poeng være nok for Eddie Howe og Newcastle med tanke på å sikre 7.-plassen. Det klarte de med 4-2-seier, og «The Magpies» har dermed et håp om å spille i conferenceligaen kommende sesong. Det skjer dersom Manchester United taper FA-cupfinalen neste lørdag.

Etter kun få minutter i London trodde Ivan Toney at han hadde sendt vertene i ledelsen, men VAR annullerte nettkjenningen etter en offside i oppbygningen.

Like etter at 20 minutter var passert på sørkysten prikket Bruno Guimarães pannebrasken til Harvey Barnes, og engelskmannen stanget gjestene foran. Ti minutter før pause doblet Jacob Murphy etter en fantastisk pasning fra Aleksander Isak. Under to minutter senere hamret sistnevnte inn 3-0.

Like etter pause reduserte Brentford til 1-3, før Yoane Wissa scoret 2-3 med tjue minutter igjen. Snaue ti minutter før slutt scoret Guimarães det viktige 4-2-målet som spikret tre Newcastle-poeng.

Tilbake i Europa

I høst var Eddie Howe og Newcastle tilbake i det gjeveste selskap i Europa, og i gruppe med Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund og Milan bet «The Magpies» godt fra seg.

I siste runde ble det imidlertid klart at Newcastle avsluttet gruppespillet på 4.-plass, og i ligaen har de svarte- og hvitkledde aldri vært i nærheten av å kopiere 4.-plassen fra fjorårssesongen.

De siste par månedene har imidlertid laget fra St. James' Park klart å vise stabil form, og tross 2-3-tap borte mot Manchester United i midtuken ender Newcastle sesongen foran Ten Hags lag.