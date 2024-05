26-åringen har hatt en tøff start på sesongen etter at han i fjor vant PGA-sluttspillet. Han har blant annet stått over flere turneringer.

Foran helgens turnering i Louisville, Kentucky ble det kjent at Hovland har gjenopptatt samarbeidet med treneren Joe Mayo.

To slag under par etter 9 av 18 hull torsdag gir en foreløpig delt fjerdeplass.

Hovland startet på banens tiende hull og fikk en kjempestart med tre birdier på de fire første hullene. Han gikk så på en bogey på hull fem (banens 14.), men han slo kjapt tilbake med en ny birdie på hull sju. Med et flott innspill la han ballen innenfor tre meter.

– For et slag fra 185 meter. En perfekt drive ut og et nydelig jernslag inn fra langt hold. Der har vi kombinasjonen av to av hans store styrker, som han gradvis er i ferd med å børste støv av igjen, sa Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen.

Deretter måtte Hovland tåle en ny bogey før det ble par på banens 18. hull. Han ble nummer to i fjorårets utgave av PGA-mesterskapet.

Vinneren av årets andre majorturnering får med seg i overkant av 33 millioner kroner. Scottie Scheffler gikk i april til topps i årets utgave av US Masters.

Senere i år venter US Open og British Open.