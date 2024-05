Kaoset oppsto få sekunder ut i løpet. Mange biler var involvert, og Hauger måtte styre unna for å unngå å kollidere med noen av konkurrentene foran seg.

Det ga en tur ut i gresset og et sammenstøt i veggen.

– Bare uflaks, slo Viaplay-kommentatorene Atle Gulbrandsen og Stein Pettersen fast.

TV-bildene viste at Hauger hadde fått ødelagt både et bakhjul og frontvingen. Det gjorde det umulig for ham å kjøre videre.

I alt fem mann forsvant ut av sprintløpet i åpningen på Imola-banen. Etter 25 runder sto Haugers stallkamerat Franco Colapinto igjen som vinner. Begge kjører for MP Motorsport.

Hauger startet som nummer 13 på sprinten etter en skuffende kvalifisering fredag. Det ga et vanskelig utgangspunkt i jakten på VM-poeng, som deles ut til de åtte beste.

Aurskog-mannen har tre pallplasser i Formel 2 denne sesongen.

Det er allerede klart at Hauger er inne i sitt siste år i F2-miljøet. Regelverket åpner ikke for en fjerde sesong på dette nivået.

Da Hauger møtte pressen i februar, understrekte han at plan A er å vinne Formel 2-mesterskapet. En plan B fantes ikke.

Før lørdagens løp var Hauger nummer tre sammenlagt.