Både den tyske storavisen Bild og velrenommerte The Athletic hevder å ha kilder på framstøtet som ble gjort fra München. Bayern er på jakt etter ny trener all den tid Thomas Tuchel gir seg ved sesongslutt.

Ifølge Bild og The Athletic skal Bayern ha tatt kontakt med Crystal Palace-ledelsen i håp om at Glasner kunne hentes til München. 49-åringen, som har en fortid i Eintracht Frankfurt, er relativt nyansatt i Palace.

Bayern skal ifølge rapportene ha vært villige til å legge 18 millioner euro på bordet for å kjøpe fri Glasner. Det skal imidlertid ha vært langt unna den kompensasjonen Palace-ledelsen ser for seg.

London-klubben skal ha priset Glasner til nærmere 100 millioner euro, over en milliard norske kroner.

Bayer Leverkusens Xabi Alonso, den tyske landslagssjefen Julian Nagelsmann og Østerrike-trener Ralf Rangnick har alle takket nei til trenerjobben i München den siste tiden. Managerjakten har således støtt på flere skjær.

Planen er at Thomas Tuchel skal forlate skuta etter at Bayern for første gang på 12 år ikke blir seriemester. Bild skriver imidlertid mandag at det nå likevel ikke er helt utelukket at Tuchel fortsetter.

Hansi Flick, Zinédine Zidane og Julen Lopetegui er også nevnt som mulige Bayern-trenere.

Oliver Glasner har levert strålende resultater med Crystal Palace etter at han overtok jobben i London-klubben etter Roy Hodgson.

Den tyske storklubben spilte seg fram til semifinale i mesterligaen. Der ble stopp mot Real Madrid.